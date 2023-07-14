Двери не открываются, а на стёклах – трещины. За какие нарушения чаще всего штрафуют маршрутчиков?

Тема безопасности маршрутных такси в последнее время настолько популярна в СМИ, что не заметить ее просто невозможно, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Тем более что каждый из нас хоть раз да пользовался услугами такого транспорта и наверняка задумывался о сохранности своей жизни в случае какого-либо происшествия.

Сергей Шуманский, ведущий:

Комфорт и оперативность. Именно эти критерии в основном выделяют постоянные клиенты маршрутных такси. Причем не только в крупных городах, но и на пригородных и междугородних маршрутах. Но сколько бы плюсов ни перечисляли пассажиры маршруток, минусов у этого вида транспорта тоже хватает. Точнее, у его водителей. Например, стиль вождения маршрутчиков уже давно стал поводом для страшилок в автошколах. Да и опытные водители стараются держаться стороной от таких пассажирских микроавтобусов. Ведь неизвестно, что могут вытворить на дороге их водители.

Сергей Шуманский:

Вместе с сотрудниками ГАИ и транспортными инспекторами мы отправились в очередной рейд. А заодно выяснили, за что у злостных нарушителей теперь могут изъять маршрутку и как пассажирам обезопасить себя на, казалось бы, привычном маршруте. Тише едешь – дальше будешь. К этой народной мудрости сегодня хочется добавить: главное – знать, на чем едешь. Кто из нас, садясь в маршрутку или другой общественный транспорт, станет проверять лицензию и права у водителя? Нет, ведь каждый пассажир надеется, что они – эти лицензия и права – есть, и водитель отдохнувший, и машина у него не сломана.

К организациям, которые перевозят, маршрутные такси, есть какое-то доверие. Такая доверчивость день за днем приводит нас в салон маршруток нелегальных перевозчиков, где никто и ни за что не отвечает, в том числе и за то, доедете вы до места назначения живым и здоровым или нет.

За столько лет, как я ездила, ни разу не было такого, чтобы водитель гнал или ехал неосторожно. Я как водитель тоже за движением посматриваю. И все же данные соцопросов показывают, что почти половина белорусов считают маршрутку самым опасным видом транспорта. Главная причина, которую называют пассажиры, – высокая аварийность. Даже самолета люди боятся меньше. А ведь на маршрутном такси тоже иногда приходится летать. Тем не менее тысячи пассажиров ежедневно буквально штурмуют маршрутки. Ехать надо – иначе в нужное место просто не добраться. А еще важно сэкономить время и деньги. К слову, на рынке пассажирских перевозок деньги решают все. Чтобы заработать лишнюю копейку, водители маршрутных такси ездят на неисправных авто, нарушают ПДД, разговаривают по телефону, курят и высаживают пассажиров где попало. А еще технические нюансы с самим транспортом.

Александр Коваленко, начальник управления контроля автомобильного транспорта филиала транспортной инспекции по Минску и Минской области:

Где-то у кого-то двери задние не открываются, где-то трещины на лобовых стеклах. Сейчас стали выявлять – сидения плохо закреплены, спинки болтаются. В принципе, это прямым образом влияет на безопасность. Надлежащее техническое состояние маршруток – важнейшее требование перед выездом на линию. Сотрудники транспортной инспекции и ГАИ проверяют и экипировку салона: ремни безопасности и наличие тахографа. По показаниям этого прибора оценивается режим труда и отдыха водителя.

Александр Коваленко:

В регулярном сообщении оператором определяется маршрут, время движения, расписание, скорость движения на участках дороги, пассажиропоток учитывается. В часы пик автобусы чаще ездят, в дневное время – реже. Требования к такому перевозчику абсолютно другие. Нужно и конкурс выиграть, и навигацию установить, и договор заключить. Облавы на нелегальные маршрутки столичные инспекторы ГАИ и сотрудники транспортной инспекции устраивают регулярно. Но, к сожалению, ряды нарушителей не пустеют. И пока одним запрещают оказывать услуги по перевозке пассажиров, на их место приходят другие. Ведь отказываться от прибыли сами хозяева микроавтобусов не собираются, а потому готовы на любые уловки, лишь бы их бизнес держался на плаву.