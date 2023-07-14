Наспех стряпают договоры и придумывают легенды. На какие уловки идут организации пассажироперевозок?

Тема безопасности маршрутных такси в последнее время настолько популярна в СМИ, что не заметить ее просто невозможно, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Тем более, что каждый из нас хоть раз да пользовался услугами такого транспорта и наверняка задумывался о сохранности своей жизни в случае какого-либо происшествия.

Пустая аптечка первой помощи, прогнивший кузов, лысая резина. Каждый рейс как русская рулетка: доедет ли микроавтобус сомнительного технического состояния под управлением случайного водителя до конечной остановки, не знает никто. Вряд ли водитель этой могилевской маршрутки догадывался, что сегодня на его пути следования возникнут препятствия в лице сотрудников ГАИ и транспортной инспекции. Впрочем, запланированная стандартная проверка документов затянулась лишь по вине самого перевозчика.

– Я ничего не буду говорить, вы устраиваете концерт. Впрочем, мужчина так не считает. Спокойно он относится и к тому, что у него в салоне пять пассажиров, а точнее пять «зайцев» – непристегнутые безбилетники. Не пристегнут, в том числе и несовершеннолетний ребенок. Но, кажется, это не смущает ни водителя, ни его клиентов.

– А ремни здесь есть? Никогда не пристегивались?

– На заднем сидении нет, если на переднем сидении сижу, то пристегиваюсь.

– Здесь никогда не пристегиваетесь?

– Сзади в салоне нет.

Позже сотрудники транспортной инспекции выяснят, что водитель маршрутного такси выехал на линию на полтора часа раньше прописанного времени, а значит, его поездка не санкционирована. Визитной карточки водителя в салоне авто тоже нет. Случись что, он вообще может сказать, что никогда и не управлял этим микроавтобусом и даже, как доехать до Минска, не знает. – Может, упала, ветром сдуло, пока вы ходили здесь с камерой, снимали.

В искрометном юморе безымянному водителю не занимать, вот только при виде протокола он почему-то заметно грустнеет. Безбилетные пассажиры, отсутствие внушительного пакета документов, нарушение время выезда – это далеко не весь список «достижений». Однако совсем другое удивило проверяющих и нашу съемочную группу: сам водитель не считает, что нарушил закон. Говорит: главное, чтобы клиент остался доволен. – Если не касаться вас, в сфере пассажирских перевозок у нас все сегодня хорошо в стране?

– Абсолютно все хорошо, пассажиры довольны, и это главное. Если не может обеспечить государство, приходят частники и обеспечивают. Люди ездят от точки А до точки Б – все довольны, перевозчики платят налоги.

А клиенты, кажется, и правда довольны. Их вовсе не заботит отсутствие разрешающих документов и свидетельств повышения квалификации шофера. Например, один из пассажиров признался, что это его первая за пять лет поездка на маршрутке. Мужчина до вопроса журналистов и не задумывался о наличии каких-то лицензий у водителя, но все же предложил свой вариант решения проблемы.

Вы, как государство, возможно, должны, например, предложить государственный или лицензионный транспорт. Чтобы я не облажался, я подхожу – какая-то наклейка на машине, пусть белорусский флаг. Я подхожу и понимаю, что я автоматически буду доверять водителю, фирме – всем. А раз таких опознавательных знаков нет, то очень тяжело, особенно если делаешь это раз в пять лет.

К слову, в России, а точнее – пока только в Москве, так и сделали. Провели реформу и пустили на рынок только тех перевозчиков, кто получил государственный контракт. В салонах авто стоят камеры наблюдения, за руль допускаются водители со стажем не менее трех лет, а за нарушение – в черный список навсегда. А самое главное, водителю такой маршрутки теперь все равно, сколько людей он перевез. Зарплата от этого не зависит. Ну, а на наших дорогах пока еще можно встретить маршрутку, в которой 20 пассажиров на 15 мест.

Олег Корогвич, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Хотелось бы обратиться к пассажирам, которые пользуются маршрутными транспортными средствами. С учетом установленного количества мест, если мест нет, соответственно, необходимо подождать следующую маршрутку.

А вот и следующая маршрутка для проверки. Права, документы на авто, путевой лист, разрешение на перевозку пассажиров. У этого водителя все в полном порядке. И тут немалую роль играет добросовестность того, кто за рулем. Олег Корогвич:

Есть также ответственность должностных лиц, которые должны осуществлять контроль и выпуск транспортного средства для участия в дорожном движении.

Быть нарушителем сегодня накладно, злостным авторецедивистам выписывают штрафы, а порой и изымают транспорт. Но теневой бизнес, словно многоликая гидра, продолжает сопротивляться. Те, кто понимает, что за номерами несуществующих маршрутов скрыться невозможно, придумывают легенду о заказных перевозках. Водителям выдают наспех состряпанные договоры фрахтования. Все эти уловки не что иное, как лишний повод пополнить скорбную статистику. За последние 10 лет на белорусских дорогах погибли больше 6 000 человек.