Турчин на открытии военно-патриотического клуба: дети будут способны ценить то, что есть в нашей стране

Новости Беларуси. Доблесть и честь. 11 декабря торжественно открылся новый военно-патриотический клуб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз в Минской области.

Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Я просто уверен, я знаю и командира этой части, и просто видел, как сегодня ребята смотрели на показательное выступление бойцов внутренних войск, как они слушали песни про нашу страну. Я просто думаю, что именно обучение в этом клубе поможет сделать из наших детей настоящих патриотов. По крайней мере, которые будут способны ценить то, что есть в нашей стране и сделать будущее нашей страны таким, какое оно должно быть.