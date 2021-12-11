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Турчин на открытии военно-патриотического клуба: дети будут способны ценить то, что есть в нашей стране

11 декабря 2021 14:38
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Новости Беларуси. Доблесть и честь. 11 декабря торжественно открылся новый военно-патриотический клуб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз в Минской области.  

Турчин на открытии военно-патриотического клуба: дети будут способны ценить то, что есть в нашей стране-1

Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:  
Я просто уверен, я знаю и командира этой части, и просто видел, как сегодня ребята смотрели на показательное выступление бойцов внутренних войск, как они слушали песни про нашу страну. Я просто думаю, что именно обучение в этом клубе поможет сделать из наших детей настоящих патриотов. По крайней мере, которые будут способны ценить то, что есть в нашей стране и сделать будущее нашей страны таким, какое оно должно быть.  

На базе в/ч 3310 открыли патриотический клуб «Доблесть». Кто в нем будет заниматься? Читайте здесь.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Александр Турчин # Фотофакт

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