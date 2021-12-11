В ночь с 10 на 11 декабря у беженцев снова пополнение. На свет появились две девочки

Новости Беларуси. К ситуации на границе. Пятые выходные и 34-й день. Именно столько беженцы ждут гуманитарного коридора и решения ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы делают все возможное, чтобы их поддержать.

В логистическом центре работают врачи и волонтеры. Ежедневно приезжают тонны гуманитарной помощи. Эти выходные начались с хороших новостей. Во-первых, здесь дождались оттепели и на улице теперь не так холодно. А также ночью с 10 на 11 декабря на свет появились две девочки.

Кесарево сечение провели белорусские медики. Сейчас малышки и мамы находятся в Гродненском перинатальном центре и чувствуют себя хорошо. «Мы надеемся, что сможем дать ей большее». Беженец на границе о том, как жить их семье после рождения дочки – читайте далее.

Счастливый папа Ребаз еще спал, когда к нему подошли журналисты. Хороших новостей из роддома ждал до самой ночи. Для семьи Ахмад ребенок стал вторым. Уже подрастает четырехлетняя девочка. Новоиспеченный отец еще не видел ни фото, ни видео из роддома. Впрочем, уверен, что дочь – настоящая красавица. Назвали малышку Мелина.