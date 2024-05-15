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Две детские поликлиники строятся в микрорайонах Лошица и Минск-Мир

15 мая 2024 17:47
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Октябрьский, Московский и Ленинский районы Минска – лидеры по строительству жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Две детские поликлиники строятся в микрорайонах Лошица и Минск-Мир-1

Многоэтажки возводятся как коммунальными предприятиями, так и коммерческими застройщиками. С начала года в Минске уже сдали в эксплуатацию 13 домов. В том числе жилье строится как для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также в рамках реализации инвестпроектов.

Две детские поликлиники строятся в микрорайонах Лошица и Минск-Мир-4

Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Кроме этого, в текущем году у нас строится и арендное жилье, и социальное жилье. Арендное жилье у нас предполагается ввести в эксплуатацию в микрорайоне Сокол – это один жилой дом для общегородской очереди будет строиться. Также в рамках исполнения указа номер 94 для военнослужащих, также в качестве арендного. Социальный жилой дом у нас введен в эксплуатацию в границах улиц Шаранговича-Горецкого – 132 квартиры будут распределены среди граждан, имеющих право на социальную поддержку.

Активно возводятся в столице и соцобъекы. Так, школа в микрорайоне Лебяжий находится на завершающей стадии строительства. Проводятся отделочные работы. Строятся и две детские поликлиники – в микрорайонах Лошица и Минск-Мир.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Ирина Гонтарева # Новости Минска и Минской области

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