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В Минске выбрали «Семью года» на региональном этапе конкурса – за звание лучшей боролись 9 команд

15 мая 2024 17:47
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В Минске прошел первый региональный этап конкурса «Семья года». За звание лучшей боролись девять команд из всех районов столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске выбрали «Семью года» на региональном этапе конкурса – за звание лучшей боролись 9 команд-1

Творческое состязание состоялось в Минском городском дворце культуры. Семейным командам предстояло продемонстрировать свои таланты и достижения. Конкурсная программа состояла из двух частей. Так, визитная карточка позволила участникам рассказать о своей семье, традициях и ценностях. А презентация социально значимого проекта дала возможность продемонстрировать вклад каждой семьи в развитие и улучшение жизни своего района. Жюри оценивали не только творческий подход, но также качество и оригинальность.

В Минске выбрали «Семью года» на региональном этапе конкурса – за звание лучшей боролись 9 команд-4

Наш девиз, что мы семья – и это очень многое. Мы семья – и это наш душевный храм.

В Минске выбрали «Семью года» на региональном этапе конкурса – за звание лучшей боролись 9 команд-7

Наша семья – это наша крепость, наш очаг.

В Минске выбрали «Семью года» на региональном этапе конкурса – за звание лучшей боролись 9 команд-10

Главная ценность – это любовь и взаимопонимание, взаимоподдержка. Семья – это моя жизнь. Этим все сказано.

В Минске выбрали «Семью года» на региональном этапе конкурса – за звание лучшей боролись 9 команд-13

Наталья Павлюченко, первый заместитель министра труда и социальной защиты населения Беларуси:
У нас более 1 миллиона 140 семей сегодня воспитывают детей в возрасте до 18 лет. Меры государственной поддержки семей, воспитывающих детей, у нас разнонаправленные. В первую очередь это, конечно, материальное обеспечение, это целая система государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

Это семейное состязание стало уже традиционным. Оно направлено на укрепление духовно-нравственных основ семьи, возрождение и пропаганду семейных ценностей и традиций.

# Конкурс # общество # Наталья Павлюченко

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