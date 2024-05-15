Зампредседателя «Беллегпрома»: лёгкой промышленности нужно двигаться в роботизацию

Наталья Мурашко, заместитель председателя концерна «Беллегпром»: Главный успех Японии – высокие технологии. А мы страна производства. У нас трактор, у нас БМЗ. Возможно, наши предприятия должны идти в какие-то другие технологии, насколько им это необходимо, я не знаю. С точки зрения легкой промышленности нам надо двигаться в роботизацию. Мы должны двигаться, мы не должны забывать о том, что есть процесс развития. Вот и главный успех – высокотехнологичный процесс Японии.

Отечественные холодильники с Wi-Fi появятся в Беларуси уже в 2024-м.

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

То есть кадры вам не нужны уже? Вам нужны роботы?

Наталья Мурашко:

Кадры нам нужны. У нас как раз таки дефицит кадров. И чтобы эту проблему решить, мы должны искать разные пути. Роботизация – это тоже путь.

Евгений Пустовой:

Какая будет рентабельность производства и как вы отобьете этих роботов?

Наталья Мурашко:

Хорошая рентабельность. Мы сейчас уже привезли роботов из Китая – роботизированные линии. Это роботизированная линия, которая будет сама шить пододеяльники, простыни. Хорошо, замечательно же. Зачем труд

швеи, которую можно использовать на более технологичных продуктах, таких как пиджак, использовать на простыни. Конечно и производительность этого станка будет другая.