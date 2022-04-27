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«Дважды был ранен». Пётр Заичков ушёл на фронт со второго курса института и воевал в Прибалтике

27 апреля 2022 16:06
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Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.

«Дважды был ранен». Пётр Заичков ушёл на фронт со второго курса института и воевал в Прибалтике-1

Тимофей Филиппович, ученик гимназии № 50 Минска:
Мой прадедушка Заичков Петр Михайлович был призван в армию в 1939 году со второго курса института. Он начал свой боевой путь еще в советско-финскую войну. Во время Великой Отечественной войны прадед воевал в блокадном Ленинграде. Был награжден двумя медалями «За оборону Ленинграда».

«Дважды был ранен». Пётр Заичков ушёл на фронт со второго курса института и воевал в Прибалтике-4

Тимофей Филиппович:
После освобождал Прибалтику и Украину от немецко-фашистских захватчиков. В 1945 году отправился воевать на Дальний Восток. Демобилизовался в звании капитана. Дважды был ранен. Петр Михайлович Заичков награжден медалью «За боевые заслуги», орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени. Для меня мой прадедушка настоящий герой. Спасибо героям моей семьи, спасибо героям моей страны!

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# Великая Отечественная война # общество # Тимофей Филиппович # Петр Заичков # Фотофакт

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