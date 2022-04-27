«Дважды был ранен». Пётр Заичков ушёл на фронт со второго курса института и воевал в Прибалтике

Тимофей Филиппович, ученик гимназии № 50 Минска:

Мой прадедушка Заичков Петр Михайлович был призван в армию в 1939 году со второго курса института. Он начал свой боевой путь еще в советско-финскую войну. Во время Великой Отечественной войны прадед воевал в блокадном Ленинграде. Был награжден двумя медалями «За оборону Ленинграда».