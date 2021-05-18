«Два равноправных варианта регистрации». Какие ошибки при регистрации на ЦТ не стоит совершать?

Новости Беларуси. Две недели остается до завершения регистрации на централизованное тестирование. Абитуриенты не теряют время и записываются на необходимые для поступления предметы. В 2021 году предусмотрен как онлайн-формат, так и личный визит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В самих пунктах регистрации созданы безопасные санитарные условия. Например, в купаловском вузе расширен штат операторов, чтобы не формировались очереди, установлены защитные экраны, есть и другие меры. Из Гродно Галина Буро расскажет, какие ошибки при регистрации на ЦТ не стоит совершать абитуриенту. Важно не застревать на заданиях, которые не получаются. Что ещё следует знать абитуриенту перед тем, как идти на ЦТ На часах – время обеденное. Именно с этого момента в пункте регистрации на ЦТ начинается движение. Здесь объясняют: большинство одиннадцатиклассников учатся в первую смену. Есть и абитуриенты постарше. Главное – помнить, ЦТ имеют право сдавать лишь те, кто уже получил среднее образование. Сдача тестов в 10 классе «на вырост» здесь не пройдет. А записаться можно на четыре предмета – один, так сказать, про запас. Так и поступила Анелия Курченя.

Анелия Курченя, жительница Гродно:

Процедура прошла успешно. Все зарегистрировала. Сдаю историю Беларуси, общество, русский и английский. Поступаю к нам, в Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, на современные языки иностранные, так как есть интерес к изучению языка. В стране работает 41 пункт регистрации на централизованное тестирование на базе вузов и их филиалов, а также некоторых колледжей. Есть и абсолютные новации, вызванные эпидситуацией.

Галина Буро, корреспондент:

Особенность этого года – два равноправных варианта регистрации на ЦТ. Документы можно принести лично, а можно отправить заявку, не выходя из дома или даже сидя в парке на скамейке. Достаточно зайти на сайт Национального института контроля знаний.

– Здравствуйте. Я прошел онлайн-регистрацию, пришел за пропусками.

– Оплатили уже?

– Да. Мирослав Верболь как раз и воспользовался онлайн-форматом. Не удивительно, ведь парень олимпиадник по физике, планирует поступать на программиста. В пункте регистрации ему осталось получить на руки пропуска на каждый выбранный предмет. Все быстро и максимально безопасно.

Мирослав Верболь, житель Гродно:

Есть указатели, по которым можно сориентироваться. Я зашел в кабинет, мне сразу сказали, что делать, проверили документы. И я получил пропуска, после того как заполнил нужные бланки. Нюансы ЦТ в пандемию. Что важно сделать, чтобы всё прошло успешно и безопасно Онлайн-формат – это электронная очередь, которая помогает избежать эффекта толпы. Ведь если при личной подаче придется дважды посетить пункт регистрации, то при оформлении электронной заявки – лишь один. Надо обязательно забрать бумажный пропуск.

Наталья Кранцевич, ведущий специалист регионального центра тестирования и профориентации ГрГУ имени Янки Купалы:

Мы хотим обратить особое внимание абитуриентов и их родителей на тот факт, что регистрация считается успешно завершенной, а абитуриент зарегистрированным только после личного получения абитуриентом пропуска в пункте регистрации. Последний день выдачи пропусков – 1 июня.

В подтверждение – цифры. В купаловском вузе на ЦТ уже зарегистрировались больше трех тысяч абитуриентов, а пропуска забрали лишь половина. Их просят не затягивать сроки, ведь в последние дни регистрации из-за этого могут возникнуть необоснованные очереди. Если что-то недопоняли, лучше проконсультироваться у специалистов.

Иосиф Дорняк, декан факультета довузовской подготовки ГрГУ имени Янки Купалы:

Хочу обратить внимание, что не все те сотрудники, которые обеспечивают процесс регистрации абитуриентов для участия в централизованном тестировании, находятся в этом зале. У нас работает телефон горячей линии.