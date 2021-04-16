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Нюансы ЦТ в пандемию. Что важно сделать, чтобы всё прошло успешно и безопасно

16 апреля 2021 08:47
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Вступительная кампания не за горами. А значит совсем скоро тысячи одиннадцатиклассников по всей республике сменят школьные классы на аудитории для сдачи ЦТ.

Нюансы ЦТ в пандемию. Что важно сделать, чтобы всё прошло успешно и безопасно-1

Однако поступать в университет можно не только после окончания школы. У Юлии уже есть среднее специальное образование. В 2021 году девушка решила продолжить обучение и взять новую высоту.

Юлия Соловьева:
Всегда необходимо пополнять свои знания. В этом году я решила поступать в Академию авиации, так как меня всегда привлекали небо и самолеты. Свою жизнь я вижу именно в этой сфере. Сейчас я усердно готовлюсь к Централизованному тестированию, которое будет совсем скоро. И я надеюсь, что у меня все получится.

Нюансы ЦТ в пандемию. Что важно сделать, чтобы всё прошло успешно и безопасно-4

Повторить учебный материал можно, воспользовавшись базой Национального образовательного портала. А с 11 по 15 июня в школах и гимназиях страны пройдут консультации по подготовке к ЦТ.

Нюансы ЦТ в пандемию. Что важно сделать, чтобы всё прошло успешно и безопасно-7

Чтобы стать абитуриентом, нужно зарегистрироваться. Со 2 мая по 1 июня это можно сделать онлайн на сайте Республиканского института контроля знаний. Можно выбрать до четырех предметов, по которым готовы сдавать экзамены, и пункт проведения ЦТ. Далее необходимо лично прийти в пункт тестирования, произвести оплату и получить пропуска.

Нюансы ЦТ в пандемию. Что важно сделать, чтобы всё прошло успешно и безопасно-10

Наталья Вайтехович, заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний:
Регистрация у нас заканчивается 1 июня и заканчивается получением пропуска. Те абитуриенты, которые заполнили анкету, но не явились в пункт проведения регистрации, не заплатили регистрационный взнос либо не забрали пропуск, значит, вся процедура регистрации не закончена.

Нюансы ЦТ в пандемию. Что важно сделать, чтобы всё прошло успешно и безопасно-13

График проведения тестирования уже известен. Первый экзамен пройдет 16 июня – абитуриенты будут сдавать белорусский язык. Самым массовым предметам, таким как русский и математика, отведут по два дня. Завершится вступительная кампания 8 июля испытанием по всемирной истории новейшего времени. Для тех, кто не сможет прийти на тестирование по уважительной причине, предусмотрены резервные дни.

Нюансы ЦТ в пандемию. Что важно сделать, чтобы всё прошло успешно и безопасно-16

Наталья Вайтехович:
Это 14, 16 и 18 июля. 14 июля можно пройти вступительные испытания по всем предметам. С 16 по русскому и белорусскому и 18 июля по профильным предметам. Абитуриенту, чтобы получить допуск для участия в резервные дни, нужно перерегистрироваться в одном из вузов-координаторов по Минску и Минской области – это Белорусский государственный университет. Обязательно при перерегистрации предоставить документ, удостоверяющий личность, и документ, который подтверждает уважительность причины отсутствия абитуриента в основную сессию.

Нюансы ЦТ в пандемию. Что важно сделать, чтобы всё прошло успешно и безопасно-19

В 2021 году на проведении ЦТ отразилась пандемия. В организацию процесса пришлось внести коррективы. Как обещают организаторы, каждый экзамен пройдет комфортно и безопасно. Профилактике коронавирусной инфекции медики уделяют особое внимание.

Александр Гладышев, заведующий онкохирургическим отделением № 1 Минского городского клинического онкологического диспансера:
Это защита органов дыхания, постоянное использование респираторов либо защитных масок, причем и нос, и рот должны быть защищены. Социальное дистанцирование между людьми не менее чем полтора метра.

Нюансы ЦТ в пандемию. Что важно сделать, чтобы всё прошло успешно и безопасно-22

До старта важнейших в жизни испытаний остается ровно два месяца. Время на подготовку еще есть. Главное – правильное планирование. Ну и, конечно, вера в себя.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Юлия Соловьева # Наталья Вайтехович # Александр Гладышев # Анна Полубок # Фотофакт # общество

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