Нюансы ЦТ в пандемию. Что важно сделать, чтобы всё прошло успешно и безопасно

Вступительная кампания не за горами. А значит совсем скоро тысячи одиннадцатиклассников по всей республике сменят школьные классы на аудитории для сдачи ЦТ.

Однако поступать в университет можно не только после окончания школы. У Юлии уже есть среднее специальное образование. В 2021 году девушка решила продолжить обучение и взять новую высоту. Юлия Соловьева:

Всегда необходимо пополнять свои знания. В этом году я решила поступать в Академию авиации, так как меня всегда привлекали небо и самолеты. Свою жизнь я вижу именно в этой сфере. Сейчас я усердно готовлюсь к Централизованному тестированию, которое будет совсем скоро. И я надеюсь, что у меня все получится.

Повторить учебный материал можно, воспользовавшись базой Национального образовательного портала. А с 11 по 15 июня в школах и гимназиях страны пройдут консультации по подготовке к ЦТ.

Чтобы стать абитуриентом, нужно зарегистрироваться. Со 2 мая по 1 июня это можно сделать онлайн на сайте Республиканского института контроля знаний. Можно выбрать до четырех предметов, по которым готовы сдавать экзамены, и пункт проведения ЦТ. Далее необходимо лично прийти в пункт тестирования, произвести оплату и получить пропуска.

Наталья Вайтехович, заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний:

Регистрация у нас заканчивается 1 июня и заканчивается получением пропуска. Те абитуриенты, которые заполнили анкету, но не явились в пункт проведения регистрации, не заплатили регистрационный взнос либо не забрали пропуск, значит, вся процедура регистрации не закончена.

График проведения тестирования уже известен. Первый экзамен пройдет 16 июня – абитуриенты будут сдавать белорусский язык. Самым массовым предметам, таким как русский и математика, отведут по два дня. Завершится вступительная кампания 8 июля испытанием по всемирной истории новейшего времени. Для тех, кто не сможет прийти на тестирование по уважительной причине, предусмотрены резервные дни.

Наталья Вайтехович:

Это 14, 16 и 18 июля. 14 июля можно пройти вступительные испытания по всем предметам. С 16 – по русскому и белорусскому и 18 июля – по профильным предметам. Абитуриенту, чтобы получить допуск для участия в резервные дни, нужно перерегистрироваться в одном из вузов-координаторов по Минску и Минской области – это Белорусский государственный университет. Обязательно при перерегистрации предоставить документ, удостоверяющий личность, и документ, который подтверждает уважительность причины отсутствия абитуриента в основную сессию.

В 2021 году на проведении ЦТ отразилась пандемия. В организацию процесса пришлось внести коррективы. Как обещают организаторы, каждый экзамен пройдет комфортно и безопасно. Профилактике коронавирусной инфекции медики уделяют особое внимание. Александр Гладышев, заведующий онкохирургическим отделением № 1 Минского городского клинического онкологического диспансера:

Это защита органов дыхания, постоянное использование респираторов либо защитных масок, причем и нос, и рот должны быть защищены. Социальное дистанцирование между людьми не менее чем полтора метра.