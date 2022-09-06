Два новых корпуса Национального детского технопарка введут в эксплуатацию в 2022 году

До конца 2022 года в столице откроется достаточно много новых социальных объектов. Введут в эксплуатацию еще один корпус 5-й клинической городской больницы, обновят стадионы минских школ и гимназий, построят детскую поликлинику в Сухарево, а также откроют два новых корпуса Детского технопарка.

Сергей Сачко, директор Национального детского технопарка:

Технопарк работает с января 2021 года. Прошло уже 15 образовательных смен, мы обучили 530 учащихся. Интерес огромный в республике, порядка 4-5 на место конкурс. Если мы начинали с трех направлений, с сентября у нас уже будет 10 направлений. В сентябре планируем проводить обучение на базе высших учебных заведений.

Сейчас Детский технопарк находится на базе школы, но до конца этого года у учреждения появится собственное общежитие блочного типа. Оно будет рассчитано на 300 мест, в каждом блоке будет две комнаты на двоих человек. Для удобства школьников будет работать большой пищевой блок, тренажерный и спортивный залы, а для крупных собраний предусмотрены актовый и конференц-залы. Кроме общежития введут в эксплуатацию и лабораторный корпус.

Сергей Сачко:

Здесь планируется работа 15 лабораторий по различным направлениям. 15 лабораторий – это 15 направлений, 10 учащихся у нас в группе, то есть предусматривает обучение 150 учащихся в смену. Лаборатории такие, как наноиндустрия, инженерная экология, робототехника, лазерные технологии, биотехнологии, «зеленая» химия. Такой нестандартный подход к обучению дает свои результаты: достаточно много школьников заинтересованы в образовании. Один из таких учащихся – Тимур. В 2022 году он уже выпустится из технопарка.

Тимур Хакимов, учащийся ﻿образовательного направления «Наноиндустрия и нанотехнологии» 11 класса ﻿ГУО «Средняя школа № 69 г. Минска»:

Преимущество нашего обучения в том, что у нас достаточно много практики. И когда мы идем на какое-либо направление, можем прочувствовать ту специальность, на которую мы пошли. Прожить немножко из жизни тех людей, которые занимаются этим всю жизнь. За время обучения Тимур успел много где себя попробовать. Со своими одноклассниками парень ездил по разным экскурсиям, участвовал в конкурсах и, конечно же, успевал отлично учиться.

Тимур Хакимов:

Меня интересует сфера IT-технологий и все, что с этим связано. Языки программирования, нанотехологии – тоже очень интересная сфера, поэтому я и пошел на это направление. Также дизайн меня привлекает. Я пробовал себя в сайтостроении, участвую в различных конкурсах и хочу продолжать участвовать в республиканских конкурсах по этой тематике.