Белорусы могут сообщить в Генпрокуратуру о нарушениях при оказании медуслуг – начала работать горячая линия
Новости Беларуси. Возможность сообщить о нарушениях при оказании медицинских услуг, недостатках в сфере здравоохранения. В Генпрокуратуре Беларуси 6 сентября начала работу горячая линия. Звонки будут принимать дважды в неделю до конца сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правда, они останутся без официального ответа. Информация скорее нужна, чтобы нащупать узкие места в сфере, с которой сталкиваются многие. Она будет основой аналитических материалов, готовящихся по поручению главы государства.
Проверке подвергаются вопросы качества и своевременности оказания медицинских услуг, импортозамещения, соблюдения законности при закупке лекарств, медицинских изделий и оборудования, их целевое и эффективное использование во всех учреждениях здравоохранения, начиная от ФАПа до крупных клиник и РНПЦ.