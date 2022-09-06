Белорусы могут сообщить в Генпрокуратуру о нарушениях при оказании медуслуг – начала работать горячая линия

Новости Беларуси. Возможность сообщить о нарушениях при оказании медицинских услуг, недостатках в сфере здравоохранения. В Генпрокуратуре Беларуси 6 сентября начала работу горячая линия. Звонки будут принимать дважды в неделю до конца сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, они останутся без официального ответа. Информация скорее нужна, чтобы нащупать узкие места в сфере, с которой сталкиваются многие. Она будет основой аналитических материалов, готовящихся по поручению главы государства.