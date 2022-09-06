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Белорусы могут сообщить в Генпрокуратуру о нарушениях при оказании медуслуг – начала работать горячая линия

06 сентября 2022 08:26
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Новости Беларуси. Возможность сообщить о нарушениях при оказании медицинских услуг, недостатках в сфере здравоохранения. В Генпрокуратуре Беларуси 6 сентября начала работу горячая линия. Звонки будут принимать дважды в неделю до конца сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы могут сообщить в Генпрокуратуру о нарушениях при оказании медуслуг – начала работать горячая линия-1

Правда, они останутся без официального ответа. Информация скорее нужна, чтобы нащупать узкие места в сфере, с которой сталкиваются многие. Она будет основой аналитических материалов, готовящихся по поручению главы государства.

Белорусы могут сообщить в Генпрокуратуру о нарушениях при оказании медуслуг – начала работать горячая линия-4

Проверке подвергаются вопросы качества и своевременности оказания медицинских услуг, импортозамещения, соблюдения законности при закупке лекарств, медицинских изделий и оборудования, их целевое и эффективное использование во всех учреждениях здравоохранения, начиная от ФАПа до крупных клиник и РНПЦ.

# Прокуратура Беларуси # общество # Фотофакт

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