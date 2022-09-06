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На совещании у Президента обсуждают возможную амнистию в преддверии Дня народного единства

06 сентября 2022 08:02
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Новости Беларуси. Совершенствование законодательства о гражданстве рассматривают 6 сентября на совещании у главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На совещании у Президента обсуждают возможную амнистию в преддверии Дня народного единства-1

Уже давно звучит вопрос: достойны ли те, кто сбежал за границу, оставаться подданными нашей страны? Подготовленный законопроект расставит все точки, в том числе в этом вопросе. Также на совещании у Президента обсуждают возможную амнистию в преддверии Дня народного единства.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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