Новости Беларуси. Совершенствование законодательства о гражданстве рассматривают 6 сентября на совещании у главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже давно звучит вопрос: достойны ли те, кто сбежал за границу, оставаться подданными нашей страны? Подготовленный законопроект расставит все точки, в том числе в этом вопросе. Также на совещании у Президента обсуждают возможную амнистию в преддверии Дня народного единства.