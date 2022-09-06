Ученик превзошёл учителя. Рассказываем, как «Гомсельмаш» спас предприятие «Брянсксельхозмаш»

Новости Беларуси. Беларусь продолжит запускать совместные проекты с Россией. Об этом на неделе заявил глава государства и отметил, что уже сейчас, к примеру, идет строительство наших портов под Санкт-Петербургом и впереди множество планов и проектов, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. А тем временем наш Константин Герцев отправился в Брянск, где двустороннее сотрудничество уже показало себя.

Наша промышленная кооперация стала спасательным кругом для производства российской сельхозтехники, тонущей в санкционном море. Западные компании перестали поставлять в РФ комплектующие и уборочная была под угрозой. Но плечо подставили белорусы, и сейчас из брянских полей не доносится печаль, а только стройный гул движков.

Битву за урожай 2022 года можно смело окрестить кооперационной. Постсанкционный пируэт на Восток быстрого результата не принес, поэтому в уборочной, впрочем, как и везде, Беларусь и Россия могли рассчитывать только на себя. Особую роль сыграли регионы-соседи: Гомель – Брянск. Даже в самые непростые для двух стран времена здесь находили возможность поддержать друг друга. Сегодня, насытившись ошибками прошлого, мы семимильными шагами заливаем фундамент нашей общей союзной независимости.

Бренд «Гомсельмаш» известен по всей России. Наша техника заслужила уважение как в высоких кабинетах, так и на полях. А санкционное давление Запада белорусские позиции на рынке страны-соседки только укрепило. Секрет успеха в доле импортозамещенных комплектующих – около 95 %, кстати, не без российской составляющей. Такая подушка безопасности гарантирует бесперебойность производства, а это для аграриев в горячий сезон лучший показатель. Поэтому совместное предприятие в Брянске приобрело стратегическое значение и стало символом союзной кооперации.

Константин Герцев, корреспондент:

Не производи брак, не отправляй брак. Растяжка и слоган в советской стилистике для сегодняшней России – дело совершенно нетипичное. Мы в Брянске на бывшем всесоюзном предприятии «Брянсксельхозмаш», который выпускал зерновые сушилки для всего Советского Союза. Развал империи стены этого завода пережить не смогли. Практически 15 лет он существовал исключительно на бумаге. Но в 2005 году сюда приезжают представители белорусского «Гомсельмаша» с предложением создать сборочное производство. Дело пошло хорошо. Потом перешли на сварочно-сборочное производство, потом на локализацию узлов, а теперь здесь есть свое конструкторское бюро. Разработки которого воплощают в жизнь исключительно в Брянске. Вот, например, мульчирующая фриза. Здесь производят, а в Беларуси – нет.

Ученик превзошел учителя, но для «Гомсельмаша» это только повод для гордости. Ведь аналогов такого оборудования, так еще в лучшем сочетании цена-качество, нет даже в России. А это значит новые контакты и рынки сбыта, причем для всего холдинга.

Виктор Славашевич, первый заместитель генерального директора холдинга «Гомсельмаш»:

На сегодняшний момент продукция «Брянсксельмаш» входит практически во все проекты федерального масштаба, региональных масштабов, где идет субсидирование определенное. Они пользуются всеми льготами в РФ. Надо сказать, на сегодня это где-то две трети продукции, которая производится с помощью «Гомсельмаша», то есть чисто «Гомсельмаш» и «Брянсксельмаш» продается под брендом «Брянсксельмаш». В этих сложных условиях мы увеличили реализацию более чем на 60 %.