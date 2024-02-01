Два новых дома для нуждающихся в улучшении жилищных условий сдали в Заводском районе Минска

Новости Беларуси. Более 20 тысяч квадратов и долгожданное новоселье. Еще две новые многоэтажки для нуждающихся построили в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это свыше 300 квартир, в которых будут жить в том числе многодетные семьи.

Дома расположены в границах улиц Ангарская и Магнитная. Они стали первыми на территории, где в будущем возведут полноценный жилой комплекс. Рядом уже строят четыре жилых высотки, в 2024 году приступят к возведению еще двух.

Позаботятся и о прилегающей инфраструктуре. Здесь откроют два паркинга, кафе и другие объекты общественного назначения.

Валентина Гриб:

В очереди стояли три года. Так как мы строим от предприятия, как многодетные мы ждали три года. Трое деток. Старшая девочка и два мальчика. Виталий Гриб:

77 квадратных метра. Трехкомнатная квартира. Кухня, кладовая, ванная, туалет. Дети будут по отдельности: мальчики отдельно, девочка отдельно. Мы с женой – своя комната будет.