Два новых дома для нуждающихся в улучшении жилищных условий сдали в Заводском районе Минска
Новости Беларуси. Более 20 тысяч квадратов и долгожданное новоселье. Еще две новые многоэтажки для нуждающихся построили в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это свыше 300 квартир, в которых будут жить в том числе многодетные семьи.
Дома расположены в границах улиц Ангарская и Магнитная. Они стали первыми на территории, где в будущем возведут полноценный жилой комплекс. Рядом уже строят четыре жилых высотки, в 2024 году приступят к возведению еще двух.
Позаботятся и о прилегающей инфраструктуре. Здесь откроют два паркинга, кафе и другие объекты общественного назначения.
Валентина Гриб:
В очереди стояли три года. Так как мы строим от предприятия, как многодетные мы ждали три года. Трое деток. Старшая девочка и два мальчика.
Виталий Гриб:
77 квадратных метра. Трехкомнатная квартира. Кухня, кладовая, ванная, туалет. Дети будут по отдельности: мальчики отдельно, девочка отдельно. Мы с женой – своя комната будет.
Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:
Очень активно ведется работа по направлению строительства для многодетных семей. Всего в районе более 600 многодетных семей, из которых половина уже направлены и находятся в процессе строительства, в том числе и здесь. Приоритет – многодетные семьи. Это представители силового блока и граждане, которые идут по общей очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Для маленьких новоселов, которых здесь будет проживать немало, обустраивают детские площадки. В целях безопасности их размещают вдали от проездов.