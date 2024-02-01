Ущерб около 500 тыс. рублей! Подробности громкого задержания группировки мошеннических кол-центров

Подробности громкого задержания мошеннических кол-центров. В Беларуси под стражу заключены 48 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международная организованная преступная группировка действовала на протяжении трех лет. Жертв мошенники привлекали для инвестирования в финансовые компании. Они действовали на территории Беларуси, России, Украины и некоторых стран Евросоюза. В результате проведения обысков в пяти минских офисах и дома у подозреваемых изъяли дорогостоящую технику, бухгалтерскую документацию, автомобили общей стоимостью более 200 тысяч долларов и приблизительно столько же наличных.

Андрей Мотолько, начальник главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета Беларуси : По материалам главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 209 Уголовного кодекса по факту совершения мошенничества в особо крупном размере. Уже на сегодня обвинение 48 лицам предъявлено в совершении мошенничества в особо крупном размере, совершенного организованной преступной группой. Безусловно, в ходе следствия будет выясняться роль и функционал каждого из участников организованной группы.

От рук преступной группировки пострадали более 5 тысяч человек. Для граждан Беларуси и России общий ущерб составил около 500 тысяч рублей.

Андрей Ананенко, начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси:

Есть оптимистичные прогнозы, что ущерб будет погашен. То есть люди, которые причастны к этой противоправной схеме, мошенники, они дают признательные показания в большинстве случаев. Явки с повинной об этом свидетельствуют. И они настроены, как мы знаем и видим, на возмещение ущерба.

МВД продолжает устанавливать все факты преступной деятельности международной организованной группы. Не исключено, что будут выявлены и новые ее участники.