Муковозчик о беглых преподавателях: они ходили рядом с вами, уважаемые доценты и профессура. И вы всё про них знали!

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»: Здрасте! Поделюсь с вами наболевшим: у меня, знаете ли, большая претензия ко всем преподавателям сразу, ко всему сообществу профессоров. Ну, смотрите, если начать с журналистов, это ведь они учили лоек, андреевых-бахваловых и горбацевичей-мартиновичей?

Да не только их, многих других учили, достойных учили, но ведь и их тоже. На примере того кубла, в которое попытался было превратить факультет международных отношений БГУ сбежавший декан Шадурский, мы теперь точно знаем: если некая замкнутая от общества система может готовить, растить и выпускать экстремистов, она будет их выпускать. Это правда, что многих из таких и им подобных нет больше на факультете, в университете, в стране, в нашей памяти. Но они были!

И они учили студентов. И они ходили рядом с вами, уважаемые доценты и профессура, курили с вами на одной лестнице, чаи гоняли в одном кабинете с вами, и вы их видели. И вы все про них знали, из того, что нужно знать, все. Преподаватели знали, скажем, как бывшая их коллега с факультета журналистики, доцент Инга Воюш готовила аж целое исследование под этаким научно-нейтральным называнием «Журналистский блог: язык, акторы, идеологемы».