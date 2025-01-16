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«У всех внутри многое изменилось с 2022-го. Работая здесь, понимаешь, для чего это всё» – слесарь по ремонту боемашин

16 января 2025 16:17
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

«У всех внутри многое изменилось с 2022-го. Работая здесь, понимаешь, для чего это всё» – слесарь по ремонту боемашин-2

Сергей Кулик, слесарь по ремонту боевых машин цеха по ремонту базовых шасси 1868-й артиллерийской базы вооружения:
Не хотят, но есть такое понятие, как надо. В общем-то, есть закон. И мужчины должны охранять свой дом. А учитывая, что посмотрите на соседей, война не только не щадит военных. Вы знаете, наверное, безусловно, у всех внутри многое изменилось с 2022 года. Но работая здесь, конечно, понимаешь, для чего это все. Дай бог, чтобы оно стояло на НЗ. Но все равно должно быть к бою готово.

# Интервью # Александр Лукашенко # Государственная политика

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