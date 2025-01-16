«У всех внутри многое изменилось с 2022-го. Работая здесь, понимаешь, для чего это всё» – слесарь по ремонту боемашин

Сергей Кулик, слесарь по ремонту боевых машин цеха по ремонту базовых шасси 1868-й артиллерийской базы вооружения:

Не хотят, но есть такое понятие, как надо. В общем-то, есть закон. И мужчины должны охранять свой дом. А учитывая, что посмотрите на соседей, война не только не щадит военных. Вы знаете, наверное, безусловно, у всех внутри многое изменилось с 2022 года. Но работая здесь, конечно, понимаешь, для чего это все. Дай бог, чтобы оно стояло на НЗ. Но все равно должно быть к бою готово.