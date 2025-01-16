В благоустройстве своей малой родины заинтересованы граждане. Тому пример – жители Минского района. По их инициативе удалось реализовать проект, который направлен на поддержку спортивной жизни в регионе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в агрогородке Прилуки модернизировали спортивную площадку. Начинали благоустраивать ее жители своими силами. А далее идею помогла реализовать местная власть. И конкурс проектов гражданских инициатив. В итоге здесь обустроили площадку для игры в баскетбол. Установили современные тренажеры с навесом, где можно выполнять упражнения на различные группы мышц.