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В агрогородке Прилуки модернизировали спортивную площадку

16 января 2025 14:14
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В благоустройстве своей малой родины заинтересованы граждане. Тому пример – жители Минского района. По их инициативе удалось реализовать проект, который направлен на поддержку спортивной жизни в регионе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в агрогородке Прилуки модернизировали спортивную площадку. Начинали благоустраивать ее жители своими силами. А далее идею помогла реализовать местная власть. И конкурс проектов гражданских инициатив. В итоге здесь обустроили площадку для игры в баскетбол. Установили современные тренажеры с навесом, где можно выполнять упражнения на различные группы мышц.

В агрогородке Прилуки модернизировали спортивную площадку-2

Андрей Сойков, житель агрогородка Прилуки:
Мы приходим, занимаемся, очень большое количество людей приходит, большое количество детей. Наводим порядок зимой, стараемся также приучать молодых людей, чтобы они занимались спортом. Это будущее поколение, которое должно здесь развиваться. 

Также здесь планируют оборудовать футбольную площадку с трибунами. Кстати, объект передали на баланс физкультурно-спортивного комплекса «Урожай».

# Социальная инфраструктура

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