«Очень трудно им сегодня конкурировать». Декан журфака БГУ о критике со стороны беглых оппонентов

Информационные вбросы и фейки не смогут повлиять на политическую сознательность наших граждан. Эксперты отмечают, что благодаря широкой информационно-просветительской работе, белорусы активно приходят на участки в основной день голосования и делают свой выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Андрей Лазуткин, политолог:

Сама процедура выборов ставилась под сомнения изначально, еще за полгода, за год они говорили, что выборов не будет, мы в этом не участвуем, процедура неправильная. Поэтому то, что они сегодня говорят про какие-то якобы инструменты завышения явки, это для них ничего нового не представляет. Нас больше интересуют вопросы безопасности.