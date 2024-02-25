«Очень трудно им сегодня конкурировать». Декан журфака БГУ о критике со стороны беглых оппонентов
Информационные вбросы и фейки не смогут повлиять на политическую сознательность наших граждан. Эксперты отмечают, что благодаря широкой информационно-просветительской работе, белорусы активно приходят на участки в основной день голосования и делают свой выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Сама процедура выборов ставилась под сомнения изначально, еще за полгода, за год они говорили, что выборов не будет, мы в этом не участвуем, процедура неправильная. Поэтому то, что они сегодня говорят про какие-то якобы инструменты завышения явки, это для них ничего нового не представляет. Нас больше интересуют вопросы безопасности.
Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ:
Со стороны наших беглых оппонентов в их подконтрольных СМИ звучали периодически критические замечания по поводу наших выборов. Но очень трудно им сегодня конкурировать, поскольку они не находятся внутри государства, они не представляют того, что здесь происходит, их влияние на наших граждан опосредованное. Кроме того, мы видели, как они некритично относятся ко всякой информации, подверженные тому, что транслируют различные фейковые вбросы.