Белорусы голосуют на дому. Рассказываем, как организован процесс

Новости Беларуси. Те, кто по состоянию здоровья не в силах прийти на избирательные участки, могут реализовать свое право выбора на дому. Представители участковых комиссий выезжают к людям по месту жительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опечатанные урны, условия тайного голосования и охрана милиции – процесс организован, как того требует законодательство. Павел Мариев, Герой Беларуси, большую часть своей жизни посвятил БелАЗу. До этой электоральной кампании всегда приходил на участки сам, но в этот раз решил проголосовать дома. Кому отдать свой голос, определился еще до того, как встретил членов комиссии.

Павел Мариев, Герой Беларуси:

Надо сначала отметить положительную работу уходящего парламента, уходящих депутатов. Следует пожелать новому парламенту, новым депутатам всех уровней, чтобы они так же упорно добивались того, что предписано в планах развития нашей республики.

Напомним, обратиться с просьбой об организации голосования по месту жительства можно и сегодня. До 18:00 избирательные комиссии принимают заявки.