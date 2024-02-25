Прямой эфир

Белорусы голосуют на дому. Рассказываем, как организован процесс

25 февраля 2024 11:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Те, кто по состоянию здоровья не в силах прийти на избирательные участки, могут реализовать свое право выбора на дому. Представители участковых комиссий выезжают к людям по месту жительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы голосуют на дому. Рассказываем, как организован процесс-1

Опечатанные урны, условия тайного голосования и охрана милиции – процесс организован, как того требует законодательство. Павел Мариев, Герой Беларуси, большую часть своей жизни посвятил БелАЗу. До этой электоральной кампании всегда приходил на участки сам, но в этот раз решил проголосовать дома. Кому отдать свой голос, определился еще до того, как встретил членов комиссии.

Белорусы голосуют на дому. Рассказываем, как организован процесс-4

Павел Мариев, Герой Беларуси:
Надо сначала отметить положительную работу уходящего парламента, уходящих депутатов. Следует пожелать новому парламенту, новым депутатам всех уровней, чтобы они так же упорно добивались того, что предписано в планах развития нашей республики.

Напомним, обратиться с просьбой об организации голосования по месту жительства можно и сегодня. До 18:00 избирательные комиссии принимают заявки.

# Выборы в Беларуси # общество # Павел Мариев

Другие новости рубрики

Все новости
​Главные качества, которыми должен обладать депутат. Мнения белорусов
25 февраля 2024 11:53

​Главные качества, которыми должен обладать депутат. Мнения белорусов

Игуменья Гавриила в день выборов: надо быть достойными гражданами своего земного Отечества
25 февраля 2024 11:45

Игуменья Гавриила в день выборов: надо быть достойными гражданами своего земного Отечества

«Избирательный процесс проходит очень удачно». Международные наблюдатели оценили выборы в Беларуси
25 февраля 2024 11:44

«Избирательный процесс проходит очень удачно». Международные наблюдатели оценили выборы в Беларуси