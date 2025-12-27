В Литве начнут преследовать граждан, которые могут быть связаны с Россией, пишет РИА Новости со ссылкой на издание InfoBRICS.

По словам аналитика Центра геостратегических исследований Лукаса Лейроса, в Литве в данный момент установилась параноидальная атмосфера на фоне якобы «российской угрозы». Предполагается, что спецслужбы, наделенные новыми исключительными полномочиями, будут преследовать граждан по причине наличия у них личных или семейных связей с РФ.

Обозреватель указывает, что новый закон вступит в силу в феврале 2026 года. После чего литовские силовые структуры смогут следить, собирать информацию, обыскивать имущество в любое время и без постановления суда. В том числе указанные меры могут быть осуществлены тайно, без уведомления или согласия лиц.

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