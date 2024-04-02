«Дружбу народов перенесли в композицию». Алёна Ланская и Александр Еловских рассказали, как создавали песню «Вместе»

2 апреля День единения народов Беларуси и России. По такому случаю мы пригласили двух интересных людей, которые объединились в дуэт и специально к празднику создали песню под названием «Вместе». В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь и Александр Еловских, певец, композитор. Александр Меженный, ведущий:

Как вы пришли к написанию этой композиции?

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Много лет назад так получилось, что Саша принял участие в моей судьбе, в моем творческом становлении. Я принимала участие в конкурсе Союзного государства, тогда еще фестиваль проходил в Ростове-на-Дону. Саша был там членом жури и отдал свой голос в копилку моей победы. Потом мы стали встречаться на различных мероприятиях, буквально пару лет назад мы сдружились, встретились и подумали, почему бы нам нашу дружбу не перенести в творческий тандем? Началось размышление, творческий процесс. Композиция «Вместе» – это песня о дружбе. Вполне логично, что два представителя дружественных стран (Беларуси и России) дружбу народов перенесли в эту композицию. Александр Меженный:

Так легко ли все давалось?