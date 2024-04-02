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«Дружбу народов перенесли в композицию». Алёна Ланская и Александр Еловских рассказали, как создавали песню «Вместе»

02 апреля 2024 08:46
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2 апреля День единения народов Беларуси и России. По такому случаю мы пригласили двух интересных людей, которые объединились в дуэт и специально к празднику создали песню под названием «Вместе».

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь и Александр Еловских, певец, композитор.

Александр Меженный, ведущий:
Как вы пришли к написанию этой композиции?

«Дружбу народов перенесли в композицию». Алёна Ланская и Александр Еловских рассказали, как создавали песню «Вместе»-1

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Много лет назад так получилось, что Саша принял участие в моей судьбе, в моем творческом становлении. Я принимала участие в конкурсе Союзного государства, тогда еще фестиваль проходил в Ростове-на-Дону. Саша был там членом жури и отдал свой голос в копилку моей победы. Потом мы стали встречаться на различных мероприятиях, буквально пару лет назад мы сдружились, встретились и подумали, почему бы нам нашу дружбу не перенести в творческий тандем? Началось размышление, творческий процесс. Композиция «Вместе» – это песня о дружбе. Вполне логично, что два представителя дружественных стран (Беларуси и России) дружбу народов перенесли в эту композицию.

Александр Меженный:
Так легко ли все давалось?

«Дружбу народов перенесли в композицию». Алёна Ланская и Александр Еловских рассказали, как создавали песню «Вместе»-4

Александр Еловских, певец, композитор:
Очень легко. Когда меня что-то вдохновляет, музыка пишется легко. Во-первых, меня вдохновила Алена, она прекрасная певица, замечательная артистка. Когда я увидел текст, музыка пришла сверху. Я за пять минут написал ее.

Подробности в видео.

# Музыка # общество # Алёна Ланская # Александр Меженный # Юрий Царёв # Юлия Самусенко

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