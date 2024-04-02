Президенты Беларуси и России обменялись поздравлениями в День единения народов двух стран

По случаю праздника поздравлениями обменялись и главы союзных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко поздравил народы Беларуси и России с Днем единения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Союзное государство является уникальным совместным проектом, примером наиболее успешной интеграции на постсоветском пространстве. Наработанный за четверть века опыт позволяет оперативно и эффективно реагировать на беспрецедентные вызовы и угрозы, с которыми столкнулись наши страны, консолидированно продвигать и отстаивать общие интересы на международной арене.