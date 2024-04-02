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Президенты Беларуси и России обменялись поздравлениями в День единения народов двух стран

02 апреля 2024 08:12
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По случаю праздника поздравлениями обменялись и главы союзных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил народы Беларуси и России с Днем единения.

Президенты Беларуси и России обменялись поздравлениями в День единения народов двух стран-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Союзное государство является уникальным совместным проектом, примером наиболее успешной интеграции на постсоветском пространстве. Наработанный за четверть века опыт позволяет оперативно и эффективно реагировать на беспрецедентные вызовы и угрозы, с которыми столкнулись наши страны, консолидированно продвигать и отстаивать общие интересы на международной арене.

Президенты Беларуси и России обменялись поздравлениями в День единения народов двух стран-4

В свою очередь Владимир Путин в поступившем от него поздравлении отметил, что нам удалось многое сделать для развития многоплановых российско-белорусских связей и укрепления институтов Союзного государства. Хорошую отдачу дает координация усилий в сферах внешней политики, обороны и безопасности. Президент России пожелал братскому народу Беларуси счастья и процветания.

# Беларусь-Россия # общество

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