Почему время поста называют «весной души»? Пообщались с профессором Минской духовной академии

Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви: Пост – это время, когда, следуя призыву церкви, мы налагаем на себя определенные ограничения. И в то же время пост называют «весной души». Так в чем его радость?

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ в Минской духовной академии встретились с доктором богословия, протоиереем Владимиром Башкировым.

Протоиерей Владимир Башкиров, профессор Минской духовной академии:

А радость как раз в том и состоит в том, что человек отказывается от своих обычных пристрастий. И он видит, какое огромное бремя он нес, что это бремя ему мешало жить. Он как бы освобождается от этого или пытается освободиться. Если у него чуть-чуть что-то получается, он чувствует легкость.

Привычный ход богослужения меняется во время поста, но не всякий человек может посещать богослужения регулярно. Он должен выстроить свой образ молитвы таким образом, чтобы молитва стала беседой с Богом.