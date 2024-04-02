Как белорусские школьники готовятся к 80-летию освобождения Беларуси? Вот в каких проектах они участвуют

В 2024 году исполняется 80 лет со дня освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. По такому случаю проходит много различных мероприятий, в которых принимают участие все слои населения. Ученики минских школ и гимназий тоже не останутся в стороне. Поговорили о запланированных мероприятиях для школьников.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы Комитета по образованию Мингорисполкома.

Юлия Самусенко, ведущая:

Один из самых знаковых проектов – это «Поезд Памяти». По какому маршруту он проедет?