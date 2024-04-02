Как белорусские школьники готовятся к 80-летию освобождения Беларуси? Вот в каких проектах они участвуют

В 2024 году исполняется 80 лет со дня освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. По такому случаю проходит много различных мероприятий, в которых принимают участие все слои населения. Ученики минских школ и гимназий тоже не останутся в стороне. Поговорили о запланированных мероприятиях для школьников.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы Комитета по образованию Мингорисполкома.
Юлия Самусенко, ведущая:
Один из самых знаковых проектов – это «Поезд Памяти». По какому маршруту он проедет?
Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы Комитета по образованию Мингорисполкома:
Это уникальный проект, который возник по инициативе Натальи Ивановны Кочановой и Валентины Ивановны Матвиенко. Проект в третий раз в этом году отправится по местам, связанным с Великой Отечественной войной, по городам-героям, городам воинской славы. Городам, которые сохраняют историю и каждый день доносят до широкой общественности информацию о тех ужасах, которые были в годы Великой Отечественной войны. С уверенностью можно сказать, что уже по сложившейся традиции старт «Поезда Памяти» будет проходить в Брестской крепости, а затем маршрут будет проложен по городам Беларуси и России.
Подробности в видео.