Здание первого крытого бассейна в Минске не пострадало даже во время войны. Что там сейчас?

Вероника Макаревич, ведущая:

А вы знали, что это аутентичное здание – один из последних штрихов довоенного Минска. Речь идет о первом крытом плавательном бассейне в столице. Как закаляется дух чемпиона и какие еще тайны скрывает легендарная купель? Ныряем в историю вместе. В сердце столицы, на улице Красноармейской расположено одно из самых удивительных зданий города. Познакомьтесь, культовый бассейн с 87-летней историей.

Александр Пастернак, заместитель председателя по идеологической работе ГУ «Спортивный комитет Вооруженных Сил Республики Беларусь», подполковник:

18 сентября 1936 года новый дом «Красная армия» открыл двери для своих будущих посетителей, бойцов и командиров Красной армии. Здание было построено по проекту известного архитектора того времени Иосифа Лангбарда. На данный момент двери плавательного бассейна открыты не только для военнослужащих Минского гарнизона, но и для жителей Минска. Один из интересных фактов, что само здание пережило Великую Отечественную войну и сохранилось в первозданном виде.

Великий архитектор Иосиф Лангбард создал целую серию уникальных проектов. Дом правительства, Театр оперы и балета и, конечно, Дом офицеров принесли ему всесоюзную славу. А новый спортивный комплекс сделал мастера настоящей звездой. Уже тогда детище искусного градостроителя соответствовало всем европейским стандартам.

Вадим Колацкий, начальник 3-го отдела эксплуатации спортивных объектов ГУ «Спортивный комитет Вооруженных Сил Республики Беларусь», подполковник:

Бассейн государственного учреждения «Спортивный комитет Вооруженных Сил Республики Беларусь» является объектом Министерства обороны. Это первый крытый бассейн в истории Минска. Реставрация бассейна проводилась с 2018 по 2020 год. Процесс ремонта контролировался представителями Министерства архитектуры Республики Беларусь, чтобы сохранить его в первозданном виде. Здание было полностью отреставрировано с сохранением его исторического облика.





Бассейн в 25 метров оснащен четырьмя плавательными дорожками и вышкой для прыжков. Чистят резервуары с водой специальной системой обеззараживания. Вместо хлора – ионы серебра и меди. Вадим Колацкий:

Данный бассейн предназначен для организации занятий по физической подготовке военнослужащих структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба, а также военнослужащих Минского гарнизона. Бассейн работает с утра до обеда в интересах Вооруженных Сил. После обеда наш бассейн готов принимать жителей Минска. В бассейне имеются детские группы, а также взрослые. Занятия бюджетные, по сравнению с другими бассейнами в Минске. Мы всегда рады видеть вас в нашем бассейне.

За долгую историю культовое место воспитало легенд мирового спорта. Эльвира Адольфовна Бученкова – обладательница серебряной и бронзовой медалей Олимпийских игр. Для именитой пловчихи это место – второй дом.

Эльвира Бученкова, тренер по плаванию, призер XXII Олимпийских игр, мастер спорта международного класса СССР:

Родилась я в маленьком городке Новоуральске, но в 1979 году меня судьба свела с моим будущим тренером Евгением Ивановичем Иванченко. Я переехала к нему в Минск и к Олимпийским играм готовилась уже у этого тренера. Оказавшись в Минске, я попала в бассейн Центрального дома офицеров, и здесь мы с тренером готовились в Олимпийским играм. Это место очень много значит для меня. И потом, когда я окончила институт, пришла работать сюда вместе с мужем, который тоже был на Олимпийских играх вместе со мной. Сейчас мы обучаем деток и плаванию, и совершенствованию техники. У нас приходят детки с 8 лет и до 16.