Десятки обновлённых храмов и территорий. Как молодёжь восстанавливает знаковые места Минской области?

Новости Беларуси. Десятки обновленных храмов и благоустроенная территория. В центральном регионе продолжается благотворительный проект «Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сотни волонтеров присоединились к реконструкции знаковых объектов Минской области. К акции подключились и активисты БРСМ Березинского района. Подробности в материале Юлии Минич.

Блеск куполов виден издалека. Это березинский храм Преображения Господня. За последние годы церковь преобразилась. Здесь переложили крышу, укрепили стены. Сам храм приподняли выше, и, как говорят прихожане, будто стали ближе к Богу. Колокольню поставили отдельно, и теперь чистый звук слышно во всей округе.

Самое главное – это новая воскресная школа. С молодежью активно работают, и для этого создают все условия. Старую пристройку снесли. И с нуля возвели новую – большую и современную. Но пока, во время реконструкции, уроки добра и мира проходят в церковной лавке. Всего школу посещают около 10 человек.