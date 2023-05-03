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Десятки обновлённых храмов и территорий. Как молодёжь восстанавливает знаковые места Минской области?

03 мая 2023 15:12
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Новости Беларуси. Десятки обновленных храмов и благоустроенная территория. В центральном регионе продолжается благотворительный проект «Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сотни волонтеров присоединились к реконструкции знаковых объектов Минской области. К акции подключились и активисты БРСМ Березинского района.  

Подробности в материале Юлии Минич.  

Десятки обновлённых храмов и территорий. Как молодёжь восстанавливает знаковые места Минской области?-1

Блеск куполов виден издалека. Это березинский храм Преображения Господня. За последние годы церковь преобразилась. Здесь переложили крышу, укрепили стены. Сам храм приподняли выше, и, как говорят прихожане, будто стали ближе к Богу. Колокольню поставили отдельно, и теперь чистый звук слышно во всей округе.  

Десятки обновлённых храмов и территорий. Как молодёжь восстанавливает знаковые места Минской области?-4

Самое главное – это новая воскресная школа. С молодежью активно работают, и для этого создают все условия. Старую пристройку снесли. И с нуля возвели новую – большую и современную. Но пока, во время реконструкции, уроки добра и мира проходят в церковной лавке. Всего школу посещают около 10 человек.  

Десятки обновлённых храмов и территорий. Как молодёжь восстанавливает знаковые места Минской области?-7

Иерей Василий Васильков, настоятель храма Преображения Господня:  
Мы надеемся на то, что будет развитие, то есть помещение появится. И это же множество возможностей новых, потому что мы туда-сюда бегаем, у нас нет подручных средств, что-то и показать нужно: фильм, мультфильм.  

Подробности в видео.  

# Благотворительная акция # общество # Юлия Минич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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