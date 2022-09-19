Древний храм XI века обнаружили в центре Минска. Он не имеет аналогов в древнерусском монументальном зодчестве

1000-летняя история города полна загадок и легенд. Необычные предметы, найденные во время археологических раскопок, все больше дают понимания о жизни и быте древних минчан. Как зарождалась столица Беларуси? Рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Единственное каменное сооружение на территории Минского замчища археологи обнаруживают еще в 1949 году – фундамент храма. Раскопки показывают, что замковую церковь начинают возводить в ХI веке, причем она не имеет аналогов в древнерусском монументальном зодчестве. Фундамент и нижние части стен храма выполнены из камня и обложены каменной плиткой прямоугольной формы на известковом растворе. Техника кладки – романская, характерная для архитектуры Западной Европы.

Вадим Кошман, заведующий Центром археологии Беларуси Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук:

Храм, к сожалению, не был достроен, и это доказывается археологическими материалами, полученными на протяжении всей второй половины XX века. Были построены фундаменты там на высоту до 1,10-1,20 метров. И один-два ряда стен выведены. Судя по всему, пленение Глеба, изменение геополитической обстановки привело к тому, что этот храм не был никогда достроен. На протяжении ближайших 20-40 лет он использовался как кладбище, а потом над ним прошла застройка, там четыре яруса деревянных мостовых, там хозяйственные сооружения и так далее.