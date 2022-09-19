Древний храм XI века обнаружили в центре Минска. Он не имеет аналогов в древнерусском монументальном зодчестве
1000-летняя история города полна загадок и легенд. Необычные предметы, найденные во время археологических раскопок, все больше дают понимания о жизни и быте древних минчан. Как зарождалась столица Беларуси? Рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».
Единственное каменное сооружение на территории Минского замчища археологи обнаруживают еще в 1949 году – фундамент храма. Раскопки показывают, что замковую церковь начинают возводить в ХI веке, причем она не имеет аналогов в древнерусском монументальном зодчестве. Фундамент и нижние части стен храма выполнены из камня и обложены каменной плиткой прямоугольной формы на известковом растворе. Техника кладки – романская, характерная для архитектуры Западной Европы.
Вадим Кошман, заведующий Центром археологии Беларуси Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук:
Храм, к сожалению, не был достроен, и это доказывается археологическими материалами, полученными на протяжении всей второй половины XX века. Были построены фундаменты там на высоту до 1,10-1,20 метров. И один-два ряда стен выведены. Судя по всему, пленение Глеба, изменение геополитической обстановки привело к тому, что этот храм не был никогда достроен. На протяжении ближайших 20-40 лет он использовался как кладбище, а потом над ним прошла застройка, там четыре яруса деревянных мостовых, там хозяйственные сооружения и так далее.
Основные споры среди ученых вызывает период постройки храма. Некоторые исследователи полагают, что это вторая половина XI века, другие датируют строительство концом XI – началом XII века и считают, что его начал возводить первый минский удельный князь Глеб.
Вадим Кошман:
Храм не украсил Минск, скорее всего, существовали какие-то деревянные храмы, археологически они известны, но на территории Минска пока не выявлялись. Хотя на современном, если мы представим Минск, то есть это территория между Дворцом спорта и Домом физкультурника, так называемые татарские огороды там существовали, там было так называемое урочище «Николка».
Здесь, на возвышенности, в болотистой местности в конце 40-х годов XX века Василий Родионович Тарасенко также проводит раскопки, в ходе которых обнаруживает захоронения и остатки камней.
Вадим Кошман:
Камни можно связать, скорее всего, с остатками фундаментов церкви, а захоронения, возможно, – это прицерковные захоронения, причем захоронения там были и курганные, и бескурганные, и они где-то вкладываются в промежуток XIII-XIV века, судя по всему. Так что не исключено, что там одна из церквей существовала, дальше немножечко. Она вынесена за территорию замчища, но она там существовала. Потому что понятно, что для такого города церковь могла быть и не одна.
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