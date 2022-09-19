«Были выявлены Минские ворота». Как строительство метро помогло белорусским археологам?

1000-летняя история города полна загадок и легенд. Необычные предметы, найденные во время археологических раскопок, все больше дают понимания о жизни и быте древних минчан. Как зарождалась столица Беларуси? Рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

В конце 1960-х годов Минск сталкивается с типичной проблемой многих крупных городов. Существовавшая дорожно-транспортная сеть перестает справляться с многократно возросшими нагрузками на нее. За 1960-е годы население города стремительно увеличивается почти вдвое: до 900 тысяч жителей. Но в СССР существует негласное правило – свое метро может получить город, население которого достигнет миллиона жителей, что и происходит в январе 1972 года. Проект первого пускового участка утверждают в 1976 году.

Александра Вайтович, доцент кафедры археологии и специальных исторических дисциплин БГУ, кандидат исторических наук: Конец 1970-х – 1980-е годы – это время можно назвать золотым временем белорусской археологии. Актуально это и в отношении замчища. Строилось метро, соответственно, появилась возможность изучать памятник на больших площадях.

Сергей Тарасов, археолог, историк, писатель, кандидат исторических наук: Калі мы самыя буйныя раскопкі тут, на тэрыторыі Мінска сучаснага – гэта раскопкі на Нямізе, раскопкі 1984, 1985 і крыху яшчэ 1986 год. Тады там збіраліся будаваць станцыю метро. І мы павінны былі зрабіць прэвентыўныя доследы і потым туды пусціць ужо метрабудаўцаў.

Вадим Кошман, заведующий Центром археологии Беларуси Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук: Это спасательный характер носили раскопки, и именно тогда были выявлены Минские ворота, Мінская брама, которая изучалась Институтом истории, археологами.

Полина Курлович, заведующая кафедрой археологии и специальных исторических дисциплин БГУ: У Мінскім замчышчы гэтыя драўляныя ўмацаванні ўнутр, можна ўмоўна гэта назваць валамі, захаваліся вельмі добра. І калі праходзіла тое ж будаўніцтва станцыі метро «Няміга», то былі ўскрыты субструкцыі.

Вадим Кошман:

Именно тогда планировалась и консервация, планировалось и определенный сделать аналог музея «Берестье», но все не сошлось.

Сергей Тарасов:

Гэты раскоп быў накрыты дахам, калі можам так сказаць, прастаяў ён там амаль што пяць гадоў пад гэтым дахам, і дрэва фактычна пачало развальвацца, рассыпацца ў шчэп. І тады Георгій Васільевіч Штыхаў прыняў такое рашэнне, каб засыпаць гэты раскоп. І засыпалі нічым іншым, як звычайным пяском. А пясок гіграскапічны, ваду прапускае, паветра прапускае, і я больш чым упэўнены, што на тым месцы, дзе былі, тое, што мы ўскрылі, раскапалі гэтыя накаты, ад іх ужо не засталося нічога – адна парахня.

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