Президент Беларуси поддержал предложение правительства по повышению пенсий с 1 ноября

Новости Беларуси. Глава государства поддержал предложение правительства по повышению пенсий с 1 ноября. Рост в среднем составит 5,3 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Социально-экономическая тематика стала основной на встрече Александра Лукашенко с премьер-министром Сергеем Румасом. Поручение Президента: в 2019 году соотношение средней пенсии к средней зарплате должно быть на уровне 40 %. В 2018 году удержать этот результат, очевидно, не удается.

Что касается заработных плат, то в 2019 году внимание в первую очередь нужно обратить на низкооплачиваемые профессии. Рост зарплаты здесь должен быть ускорен.