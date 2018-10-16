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Президент Беларуси поддержал предложение правительства по повышению пенсий с 1 ноября

16 октября 2018 11:25
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Новости Беларуси. Глава государства поддержал предложение правительства по повышению пенсий с 1 ноября. Рост в среднем составит 5,3 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поддержал предложение правительства по повышению пенсий с 1 ноября-1

Социально-экономическая тематика стала основной на встрече Александра Лукашенко с премьер-министром Сергеем Румасом. Поручение Президента: в 2019 году соотношение средней пенсии к средней зарплате должно быть на уровне 40 %. В 2018 году удержать этот результат, очевидно, не удается.

Что касается заработных плат, то в 2019 году внимание в первую очередь нужно обратить на низкооплачиваемые профессии. Рост зарплаты здесь должен быть ускорен.

Президент Беларуси поддержал предложение правительства по повышению пенсий с 1 ноября-4

# Пенсии # общество # Фотофакт

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