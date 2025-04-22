Минчанин занимался незаконными раскопками в местах боевых действий времён ВОВ – ему грозит 7 лет тюрьмы

Гнался за просмотрами, а получить может реальный срок. Черного копателя задержали оперативники ГУБОПиК МВД. В свободное время 30-летний минчанин занимался незаконными раскопками на местах ведения боевых действий времен Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ролики со своими «приключениями» мужчина выкладывал на тематическом YouTube-канале. А чтобы набрать больше просмотров, неоднократно снимал на видео процесс уничтожения боеприпасов. Причем делал это вблизи населенных пунктов, не заботясь ни о своей, ни о безопасности окружающих.

Сергей Ванагель, начальник отдела 5-го управления по Минску ГУБОПиК МВД Беларуси:

В результате осмотра места проживания блогера обнаружены и изъяты боеприпасы. Назначена баллистическая экспертиза для решения вопроса о возбуждении уголовного дела за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. «Охотнику» за просмотрами грозит до 7 лет лишения свободы.