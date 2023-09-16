«Дожинки-2023». Праздник белорусских аграриев: какой получился урожай?

Новости Беларуси. Золотые снопы, пышные караваи, витаминные корзины. С хлебом и солью в Минской области сегодня, 16 сентября, встречали участников «Дожинок-2023». Это одна из самых ярких и символичных традиций белорусов – праздновать завершение страды и чествовать тружеников села. В этом году передовиков центрального региона принимала столица шахтеров – Солигорск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сюда приехали аграрии из всей области. Им сегодня внимание и почет. С успешным завершением уборочной кампании хлеборобов центрального региона поздравил Александр Лукашенко. Они собрали с полей более полутора миллионов тонн зерна.

С самого утра в столице шахтеров многолюдно и очень весело. С хлебом и солью в Минской области встречают «Дожинки». Улицы города захватил калейдоскоп песен, танцев и улыбок. Для гостей фестиваля подготовили необычные конкурсы, яркие фотозоны, угощения. Тематические локации развернулись на несколько километров.

Ирина Чечуха, методист по работе с детьми и молодежью Стародорожского районного центра культуры и отдыха:

Готовились долго, тщательно, потому что праздник больший, хотели людям доставить радость и удовольствие. У нас очень интересная конкурсная программа. Танцуем, играем, веселимся. А ведь гордится действительно есть чем: в закромах хлеборобов практически полтора миллиона тонн золота полей. Каждая четвертая тонна зерна произведена в Минской области. Сразу четыре района переступили рубеж в 100 тысяч тонн.

Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Такой серьезный стресс-тест был для сельского хозяйства, и мне отрадно об этом говорить, что мы его выдержали, потому что нет серьезного обвала. Конечно, нет того результата, который был в прошлом году, тем не менее хозяйства, особенно те, которые работают технологично, показали достойные результаты. За впечатляющими цифрами – тяжелый труд простых людей. На высоком уровне это знают и ценят. На сцене областного фестиваля – агрономы, комбайнеры, водители – все те, кто работал с максимальной отдачей. Дожинки-2023 – чем удивляет фестиваль в Солигорске?

Виталий Лобан, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Копыльское»:

17,5 лет работаю в данном хозяйстве. Работать нравится, привыкли, хотя и тяжело немного, но все-таки важен результат.

Секрета никакого нет – улыбаются герои жатвы. Главное – работать и тогда будет результат. Подтверждают слова и целые ряды угощений – урожай собрали отменный.

Дарья Седун, корреспондент:

Ну а жителям Солигорска областные «Дожинки» запомнятся не только масштабом и атмосферой, но и знаковыми открытиями. Так, сегодня в торжественной обстановке прошли первые тренировки в новом спортивном манеже комплекса «Шахтер». Современное 4-этажное здание спортсмены города ждали давно. Здесь предусмотрены залы для бокса, борьбы, карате, тхэквондо, а еще – баскетбола. Появится и новое для Солигорска направление – сайклинг.

В перспективе на новом манеже будут проходить республиканские и международные соревнования. Уровень позволяет.

По сравнению с другими городами у нас будет самый лучший зал.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Самое главное, что он расположен в таком спортивном ядре, которое позволяет наряду с теннисными кортами, теннисным центром, с футбольным центром создать мультиспортивную инфраструктуру, которая взаимно себя дополняет и создает кумулятивный эффект с точки зрения привлечения в спорт и проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий.