«Дожинки-2023». Праздник белорусских аграриев: какой получился урожай?
Новости Беларуси. Золотые снопы, пышные караваи, витаминные корзины. С хлебом и солью в Минской области сегодня, 16 сентября, встречали участников «Дожинок-2023». Это одна из самых ярких и символичных традиций белорусов – праздновать завершение страды и чествовать тружеников села. В этом году передовиков центрального региона принимала столица шахтеров – Солигорск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сюда приехали аграрии из всей области. Им сегодня внимание и почет. С успешным завершением уборочной кампании хлеборобов центрального региона поздравил Александр Лукашенко. Они собрали с полей более полутора миллионов тонн зерна.
С самого утра в столице шахтеров многолюдно и очень весело. С хлебом и солью в Минской области встречают «Дожинки». Улицы города захватил калейдоскоп песен, танцев и улыбок. Для гостей фестиваля подготовили необычные конкурсы, яркие фотозоны, угощения. Тематические локации развернулись на несколько километров.
Ирина Чечуха, методист по работе с детьми и молодежью Стародорожского районного центра культуры и отдыха:
Готовились долго, тщательно, потому что праздник больший, хотели людям доставить радость и удовольствие. У нас очень интересная конкурсная программа. Танцуем, играем, веселимся.
А ведь гордится действительно есть чем: в закромах хлеборобов практически полтора миллиона тонн золота полей. Каждая четвертая тонна зерна произведена в Минской области. Сразу четыре района переступили рубеж в 100 тысяч тонн.
Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Такой серьезный стресс-тест был для сельского хозяйства, и мне отрадно об этом говорить, что мы его выдержали, потому что нет серьезного обвала. Конечно, нет того результата, который был в прошлом году, тем не менее хозяйства, особенно те, которые работают технологично, показали достойные результаты.
За впечатляющими цифрами – тяжелый труд простых людей. На высоком уровне это знают и ценят. На сцене областного фестиваля – агрономы, комбайнеры, водители – все те, кто работал с максимальной отдачей.
Дожинки-2023 – чем удивляет фестиваль в Солигорске?
Виталий Лобан, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Копыльское»:
17,5 лет работаю в данном хозяйстве. Работать нравится, привыкли, хотя и тяжело немного, но все-таки важен результат.
Секрета никакого нет – улыбаются герои жатвы. Главное – работать и тогда будет результат. Подтверждают слова и целые ряды угощений – урожай собрали отменный.
Дарья Седун, корреспондент:
Ну а жителям Солигорска областные «Дожинки» запомнятся не только масштабом и атмосферой, но и знаковыми открытиями. Так, сегодня в торжественной обстановке прошли первые тренировки в новом спортивном манеже комплекса «Шахтер».
Современное 4-этажное здание спортсмены города ждали давно. Здесь предусмотрены залы для бокса, борьбы, карате, тхэквондо, а еще – баскетбола. Появится и новое для Солигорска направление – сайклинг.
В перспективе на новом манеже будут проходить республиканские и международные соревнования. Уровень позволяет.
По сравнению с другими городами у нас будет самый лучший зал.
Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Самое главное, что он расположен в таком спортивном ядре, которое позволяет наряду с теннисными кортами, теннисным центром, с футбольным центром создать мультиспортивную инфраструктуру, которая взаимно себя дополняет и создает кумулятивный эффект с точки зрения привлечения в спорт и проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий.
Ярко, торжественно и вкусно – именно так подвели итоги уборочной в Минской области. Но на этом работа не закончится. После праздника аграрии вновь вернутся в поля. Закладывать урожай-2024. Чтобы в следующем году так же масштабно и торжественно встретиться в новой хлебной столице – Воложине.