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Лукашенко поздравил участников и гостей областного фестиваля «Дажынкі-2023» в Солигорске

16 сентября 2023 07:34
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Новости Беларуси. Праздник тружеников села – областные «Дажынкі-2023» – принимает 16 сентября Солигорск. С самого утра в город съезжаются хлеборобы со всего столичного региона, чтобы отметить окончание уборочной страды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вклад области в республиканский каравай весомый – почти полтора миллиона тонн зерновых. Теплые поздравления участникам и гостям фестиваля-ярмарки направил Президент.

Лукашенко поздравил участников и гостей областного фестиваля «Дажынкі-2023» в Солигорске-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Целый год вы с полной самоотдачей трудились на полях и фермах, обеспечивая душистым хлебом, вкусным молоком, полезным мясом, ароматными овощами и фруктами не только соотечественников, но и многочисленных ценителей качественных белорусских продуктов за рубежом. А во время жатвы, когда важен каждый день и час, к сельским труженикам по традиции присоединялись и горожане. Поэтому полученный солидный результат ваша общая заслуга.

# Дожинки # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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