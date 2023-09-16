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Дожинки-2023 – чем удивляет фестиваль в Солигорске?

16 сентября 2023 14:51
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Новости Беларуси. Хлебосольный финал и подведение итогов жатвы. «Дожинки» в Солигорске гремят с самого утра. Сейчас праздник в самом разгаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дожинки-2023 – чем удивляет фестиваль в Солигорске?-1

Улицы города захватил калейдоскоп песен, танцев и улыбок. Для гостей фестиваля подготовили необычные конкурсы, яркие фотозоны, угощения. Праздник урожая удался. А ведь гордиться действительно есть чем: в закромах хлеборобов практически полтора миллиона тонн золота полей. Каждая четвертая тонна зерна родом из Минской области. За впечатляющими цифрами тяжелый труд хлеборобов. На высоком уровне это знают и ценят. На сцену областного фестиваля сегодня поднимаются агрономы, водители, комбайнеры – все те, кто работал с максимальной отдачей.

Дожинки-2023 – чем удивляет фестиваль в Солигорске?-4

Дмитрий Руденя, машинист-тракторист филиала «Минский» агрокомбината «Дзержинский»:
Результатом довольны. Не первый раз я занимаю места, в прошлом году тоже были. В этом году погода у нас похуже была. Все равно старались, работали.

Дожинки-2023 – чем удивляет фестиваль в Солигорске?-7

Сергей Здрок, директор сельхозпредприятия «Кухчицы»:
Получили достаточно неплохие результаты. Собрали 12 тысяч 800 тонн зерна при урожайности 80,1 центнера с гектара. Также собрали 3,5 тысячи тонн рапса при урожайности 58,4. Результатами мы очень довольны. Это действительно гордо для меня как для руководителя, что наш коллектив добивается высоких результатов. Думаю, что он может еще больше.

Дожинки-2023 – чем удивляет фестиваль в Солигорске?-10

Ну а жителям Солигорска областные «Дожинки» запомнятся не только масштабом и атмосферой, но и знаковыми открытиями. Так, сегодня в торжественной обстановке прошли первые тренировки в новом спортивном манеже комплекса «Шахтер». Современное 4-этажное здание спортсмены города ждали давно. Здесь предусмотрены залы для баскетбола, бокса, борьбы, карате. Появится и новое для Солигорска направление – сайклинг.

Дожинки-2023 – чем удивляет фестиваль в Солигорске?-13

Янина Алумона, начальник спортивного комплекса «Шахтер»:
Достаточно новое направление, интересное. Я думаю, что женщинам и мужчинам будет интересно попробовать себя в этом виде фитнеса. Планируется использовать максимально, масштабно зал универсальный, в котором мы можем проводить разного вида мероприятия. Все виды спорта, которые представлены у нас на стадионе, мы можем также проводить там.

В перспективе на новом манеже будут проходить республиканские и международные соревнования.

# Дожинки # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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