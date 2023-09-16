Дожинки-2023 – чем удивляет фестиваль в Солигорске?

Новости Беларуси. Хлебосольный финал и подведение итогов жатвы. «Дожинки» в Солигорске гремят с самого утра. Сейчас праздник в самом разгаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Улицы города захватил калейдоскоп песен, танцев и улыбок. Для гостей фестиваля подготовили необычные конкурсы, яркие фотозоны, угощения. Праздник урожая удался. А ведь гордиться действительно есть чем: в закромах хлеборобов практически полтора миллиона тонн золота полей. Каждая четвертая тонна зерна родом из Минской области. За впечатляющими цифрами тяжелый труд хлеборобов. На высоком уровне это знают и ценят. На сцену областного фестиваля сегодня поднимаются агрономы, водители, комбайнеры – все те, кто работал с максимальной отдачей.

Дмитрий Руденя, машинист-тракторист филиала «Минский» агрокомбината «Дзержинский»:

Результатом довольны. Не первый раз я занимаю места, в прошлом году тоже были. В этом году погода у нас похуже была. Все равно старались, работали.

Сергей Здрок, директор сельхозпредприятия «Кухчицы»:

Получили достаточно неплохие результаты. Собрали 12 тысяч 800 тонн зерна при урожайности 80,1 центнера с гектара. Также собрали 3,5 тысячи тонн рапса при урожайности 58,4. Результатами мы очень довольны. Это действительно гордо для меня как для руководителя, что наш коллектив добивается высоких результатов. Думаю, что он может еще больше.

Ну а жителям Солигорска областные «Дожинки» запомнятся не только масштабом и атмосферой, но и знаковыми открытиями. Так, сегодня в торжественной обстановке прошли первые тренировки в новом спортивном манеже комплекса «Шахтер». Современное 4-этажное здание спортсмены города ждали давно. Здесь предусмотрены залы для баскетбола, бокса, борьбы, карате. Появится и новое для Солигорска направление – сайклинг.