«Нас обеспечивают бесплатным общежитием». Какие ещё плюсы учёбы на военном факультете?

Стюша Тайм, блогер:

Сегодня мы приехали в Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, чтобы поближе познакомиться со студенческой жизнью. И вот мы уже внутри. Нас встречают курсанты военного факультета Ангелина и Карина. Расскажите, как у вас проходит учебный процесс.

Карина Щур, курсант военного факультета БГУИР:

Давайте мы вам лучше покажем.

Ангелина Воробей, курсант военного факультета БГУИР:

Мы находимся на военном факультете, где мы проводим основную часть своего времени, так как проходят здесь учебные занятия. Конечно, здесь мы несем службу в наряде. Стюша Тайм:

Что значит служба в наряде? Карина Щур:

В учебном корпусе выставляется наряд, это дежурный по учебному корпусу, помощник по учебному корпусу и три дневальных. Мы заступали дневальными по учебному корпусу весь второй курс. Здесь мы следим за распорядком дня военнослужащих, курсантов наших, чтобы никто не выносил имущество военного факультета за пределы военного факультета и чтобы посторонние лица не заходили на наш этаж.

Стюша Тайм:

Я готова учиться. В каком кабинете мы сейчас находимся? Ангелина Воробей:

Начнем по порядку. Так как наш факультет находится на базе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, наши пары делятся на два вида: гражданские и военные. Мы сейчас находимся в классе, где у нас проводятся военные дисциплины.

Стюша Тайм:

В кабинете очень много различной аппаратуры. Что это такое? Ангелина Воробей:

Здесь находится радиостанция Р-111, Р-130М, Р-123МТ. На военных дисциплинах мы на практике отрабатываем, как правильно работать с радиостанциями, так как в будущем в основном наша профессия базируется на этом. Стюша Тайм:

Есть ли военный факультет в социальных сетях?

Карина Щур:

Да, конечно. У нас есть страница в Instagram, в TikTok и информационный канал в Telegram. Мы активно там отвечаем на вопросы по поводу поступления, жизни нашей. Стюша Тайм:

В чем преимущества курсантов военных факультетов? Ангелина Воробей:

Начнем с того, что у нас стипендия на порядок выше, чем у обычных студентов. Стюша Тайм:

Если не секрет – какая? Ангелина Воробей:

400 рублей. Мы получаем форму, также нас обеспечивают бесплатным общежитием. Стюша Тайм:

То есть у вас all inclusive – все включено? Ангелина Воробей:

Да.

Стюша Тайм:

Зайдем в еще один кабинет? Карина Щур:

Этот кабинет также оснащен различными стендами, радиостанциями, компьютерами. Все обустроено и сделано, чтобы мы глубоко изучали различные дисциплины. Стюша Тайм:

Насколько я знаю, у вас на курсе 40 человек, из них только четыре девушки. Как вы выбрали эту профессию? Карина Щур:

Мы с Ангелиной учились вдвоем четыре года в кадетском училище, Минское областное кадетское училище. Нам там с детства прививали любовь к патриотизму, к родине. Уже в 11-м классе ты осознанно понимаешь, что хочешь в дальнейшем связать свою жизнь с вооруженными силами и приносить пользу своему государству. Мы приняли решение и поступили сюда.