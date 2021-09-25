Прямой эфир

«Нас обеспечивают бесплатным общежитием». Какие ещё плюсы учёбы на военном факультете?

25 сентября 2021 15:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Стюша Тайм, блогер:
Сегодня мы приехали в Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, чтобы поближе познакомиться со студенческой жизнью. И вот мы уже внутри. Нас встречают курсанты военного факультета Ангелина и Карина. Расскажите, как у вас проходит учебный процесс.

«Нас обеспечивают бесплатным общежитием». Какие ещё плюсы учёбы на военном факультете?-1

Карина Щур, курсант военного факультета БГУИР:
Давайте мы вам лучше покажем.

«Нас обеспечивают бесплатным общежитием». Какие ещё плюсы учёбы на военном факультете?-4

Ангелина Воробей, курсант военного факультета БГУИР:
Мы находимся на военном факультете, где мы проводим основную часть своего времени, так как проходят здесь учебные занятия. Конечно, здесь мы несем службу в наряде.

Стюша Тайм:
Что значит служба в наряде?

Карина Щур:
В учебном корпусе выставляется наряд, это дежурный по учебному корпусу, помощник  по учебному корпусу и три дневальных. Мы заступали дневальными по учебному корпусу весь второй курс. Здесь мы следим за распорядком дня военнослужащих, курсантов наших, чтобы никто не выносил имущество военного факультета за пределы военного факультета и чтобы посторонние лица не заходили на наш этаж.

«Нас обеспечивают бесплатным общежитием». Какие ещё плюсы учёбы на военном факультете?-7

Стюша Тайм:
Я готова учиться. В каком кабинете мы сейчас находимся?

Ангелина Воробей:
Начнем по порядку. Так как наш факультет находится на базе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, наши пары делятся на два вида: гражданские и военные. Мы сейчас находимся в классе, где у нас проводятся военные дисциплины.

«Нас обеспечивают бесплатным общежитием». Какие ещё плюсы учёбы на военном факультете?-10

Стюша Тайм:
В кабинете очень много различной аппаратуры. Что это такое?

Ангелина Воробей:
Здесь находится радиостанция Р-111, Р-130М, Р-123МТ. На военных дисциплинах мы на практике отрабатываем, как правильно работать с радиостанциями, так как в будущем в основном наша профессия базируется на этом.

Стюша Тайм:
Есть ли военный факультет в социальных сетях?

«Нас обеспечивают бесплатным общежитием». Какие ещё плюсы учёбы на военном факультете?-13

Карина Щур:
Да, конечно. У нас есть страница в Instagram, в TikTok и информационный канал в Telegram. Мы активно там отвечаем на вопросы по поводу поступления, жизни нашей.

Стюша Тайм:
В чем преимущества курсантов военных факультетов?

Ангелина Воробей:
Начнем с того, что у нас стипендия на порядок выше, чем у обычных студентов.

Стюша Тайм:
Если не секрет – какая?

Ангелина Воробей:
400 рублей. Мы получаем форму, также нас обеспечивают бесплатным общежитием.

Стюша Тайм:
То есть у вас all inclusive – все включено?

Ангелина Воробей:
Да.

«Нас обеспечивают бесплатным общежитием». Какие ещё плюсы учёбы на военном факультете?-16

Стюша Тайм:
Зайдем в еще один кабинет?

Карина Щур:
Этот кабинет также оснащен различными стендами, радиостанциями, компьютерами. Все обустроено и сделано, чтобы мы глубоко изучали различные дисциплины.

Стюша Тайм:
Насколько я знаю, у вас на курсе 40 человек, из них только четыре девушки. Как вы выбрали эту профессию?

Карина Щур:
Мы с Ангелиной учились вдвоем четыре года в кадетском училище, Минское областное кадетское училище. Нам там с детства прививали любовь к патриотизму, к родине. Уже в 11-м классе ты осознанно понимаешь, что хочешь в дальнейшем связать свою жизнь с вооруженными силами и приносить пользу своему государству. Мы приняли решение и поступили сюда.

«Нас обеспечивают бесплатным общежитием». Какие ещё плюсы учёбы на военном факультете?-19

Стюша Тайм:
Гордимся вами, молодцы, девчонки. Может, пару слов нашей молодежи, которая сейчас, возможно, сидит и думает: а не поступить ли нам на военный факультет БГУИРа?

Ангелина Воробей:
Мы желаем вам осознанно выбрать свою профессию, отталкиваясь от своих навыков и склада своего характера.

Карина Щур:
И никогда не нужно бояться пробовать что-то новое. Для вас здесь всегда открыты наши двери. Здесь очень много преимуществ, мы даже не все вам рассказали, вы здесь увидите намного больше.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Стюша Тайм # Карина Щур # Ангелина Воробей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Что происходит в Копыле на «Дажынках»? Работники села рассказывают, почему для них так важен этот праздник
25 сентября 2021 14:48

Что происходит в Копыле на «Дажынках»? Работники села рассказывают, почему для них так важен этот праздник

«Для аллергиков она очень хорошо подойдёт». Рассказываем, как выбрать постельное бельё?
25 сентября 2021 13:18

«Для аллергиков она очень хорошо подойдёт». Рассказываем, как выбрать постельное бельё?

«Работы хватает». Как поучаствовать в субботнике и помочь навести порядок в своём дворе?
25 сентября 2021 13:11

«Работы хватает». Как поучаствовать в субботнике и помочь навести порядок в своём дворе?