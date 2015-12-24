Дождь, мокрый снег и штормовой ветер: прогноз синоптиков на предстоящие выходные в Беларуси

Новости Беларуси. Синоптики в предстоящие выходные обещают дождь и мокрый снег. Сохранится и сильный ветер. Так, 25 декабря порывы могут достигать 20 м/с. Столбики термометров днем поднимутся до 8 градусов тепла. Ночью - небольшие заморозки, туман и слабый гололед.

Дожди сохранятся и в субботу, 26 декабря. А по северу страны возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью -1..+4°С; днем +2..+7°С, по юго-западу до +9°С.

Переломным моментом станет воскресенье. 27 декабря через территорию Беларуси будут перемещаться активные атмосферные фронты, вслед за которыми в Беларусь придет похолодание. Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях. Местами гололед, налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог гололедица. При этом сохранится сильный порывистый ветер.

Между тем, стихия уже натворила бед в Беларуси. Так, штормовой ветер повалил главную елку в Полоцке. Из-за этого торжества у главной ели города пришлось перенести на неделю.