В 11 костёлах Беларуси будут открыты «святые двери»

Архикафедральный собор Пресвятой Девы Марии – «жемчужина» архитектуры религиозной жизни Беларуси.

Ежедневно сюда приходят верующие, чтобы поговорить с Богом, ответить на волнующие вопросы, найти успокоение души и гармонию внутри себя.

Собор выполнен в стиле виленского барокко. Этот памятник архитектуры, который был построен в 1700 году, включен в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Поэтому неудивительно, что он притягивает к себе особое внимание.

В интерьере костёла особую ценность предоставляют фрески. Они были заштукатурены в советское время. Сейчас идёт их реставрация.

Нельзя оторвать взгляд и от алтаря, на котором можно увидеть образ Божьей Матери. Это дар Святого Отца Иоанна Павла II.

Также в этой католической светильни неподдельный интерес вызывают фигуры апостолов и картины.

Для верующих – это не просто красивое место. Это – храм, где царит особая энергетика. И где, как не здесь, подготовиться к главному католическому празднику – Рождеству.

С 8 декабря для католиков всего мира начался юбилейный год милосердия, который завершится 20 ноября 2016 года. По этому поводу в 11 костёлах Беларуси открыты, так называемые, «святые двери», символизирующие прощение грехов. И в архикафедральном соборе Пресвятой девы Марии они тоже открылись. Эта дверь – и есть сам вход в храм.

Но чтобы полностью очистить душу от грехов, в неё мало войти. Для этого нужно пройти несколько этапов.

Открытие «святых дверей» – это особое событие, ведь никогда в истории они не открывались в костёлах один день. Это происходило только в Риме. Поэтому у верующих есть сегодня возможность полностью очиститься от грехов.