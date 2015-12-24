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Штормовой ветер повалил главную елку в Полоцке

24 декабря 2015 07:35
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Новости Беларуси. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. На большей части территории страны порывы ветра достигают 20 метров в секунду.

В Полоцке накануне поздно вечером штормовой ветер повалил главную елку. Пострадавших нет. Местные власти в оперативном порядке приняли решение о переносе официального открытия елки, которое было запланировано 24 декабря на 16.00. Теперь праздник состоится 30 декабря.

Примечательно, что от неблагоприятной погоды полоцкая елка страдает не в первый раз. В 2011 году  сильным ветром погнуло верхушку новогоднего дерева на главной площади города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Ураганы

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