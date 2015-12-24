В Докшицком районе тракторист, оставшись без работы из-за развала сельхопредприятия, организовал свое крупное хозяйство

Новости Беларуси. От тракториста до бизнесмена. Житель Докшицкого района в Витебской области организовал крупное фермерское хозяйство. Сам когда-то трудился трактористом. Но после того, как 10 лет назад сельхозпредприятие развалилось, остался без работы. Уезжать из родных мест не захотел. На пятом десятке рискнул начать собственное дело и не прогадал. Работают здесь всем семейством, да еще и другим помогают с трудоустройством.

Студентка четвертого курса Витебской ветакадемии на фермерском хозяйстве родителей проходит собственную практику. Хрупкая девушка может и совет дать, и даже встать у руля хозяйства. В 15 лет, когда отец заболел, поневоле почувствовала себя бизнес-леди.

Наталья Козлович, студентка 4 курса Витебской государственной академии ветеринарной медицины:

Вставала я в 6 часов утра, свиней надо было покормить. Потом рабочих в 8 часов отправляли, как всегда папа делает, заправляли, отправляли, давали распоряжения, кого в лес, кого на поля. Работы мы не боимся и не боялись никогда.

Фермерское хозяйство Василий Мацкевич основал лет 10 назад. Бывший тракторист, шофер и животновод после развала родного сельхозпредприятия решил работать, что называется, на себя. Начинали с малого. Сейчас здесь уже большое стадо буренок и почти полтысячи гектаров земли.

Василий Мацкевич, фермер:

Думаю, мы расширяемся и расширимся больше, если здоровье позволит.

Жанна Мацкевич, фермер:

Я и свинарка, и доярка, если надо. И бухгалтер, и все, по всем вопросам – все ко мне.

Все постройки возвели сами. Благодаря поддержке государства смонтировали молокопровод, поставили холодильник. А дышащий на ладан трактор сменили на целый двор современной техники.

Василий Мацкевич, фермер:

Большую помощь государство нам предоставило. Особенно за последние три года. Вся техника приобреталась практически новая, в рассрочку и в лизинг.

Юрий Апенко, водитель-механик:

Работать нравится. Я раньше работал в Минске, переехал сюда, семья. И вот с 2011 года тружусь здесь, у фермера.

А еще Василий Александрович всегда готов протянуть руку помощи сельчанам. Помогает местной школе, восстанавливает памятники, ремонтирует дороги и на своей земле сажает картошку сельчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нина Захаревич, житель деревни Березино:

Для нас он как солнце – Василий Александрович. Я не знаю, как бы мы тут жили.

Антонина Осипович, житель деревни Березино:

И дрова, и сено, кому надо – все. С любой бедой и с доброй обратись – он поможет.

В круговерти забот не забывают сельские бизнесмены и про духовную жизнь. За свои средства строят храм в Березино. А такие дела лучше всяких слов.