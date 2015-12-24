На что обращать внимание при покупке билета на концерт и как вернуть свои деньги?

«Лучше возбуждать зависть, чем жалость». Однако не всем это удается. На прошлой неделе на горячую линию телеканала СТВ поступило порядка 30 звонков по одной и той же проблеме.

Эта эпопея началась практически год назад. В феврале-марте 2015 года, наблюдая красочные афиши с объявлением о выступлении российской певицы Валерии в Минске, почитатели таланта русской звезды приобрели билеты на концерт.

Ирина Безручкина:

Я люблю Валерию, слушаю очень давно, хотела попасть на концерт. Когда узнали, что она выступает, приобрели билеты.

В своих предпочтениях Ирина не одинока. Минчане и гости столицы активно покупали билеты для себя, своих друзей, а также в качестве подарка.

Наталья:

В апреле этого года состоялся мой 55-летний юбилей, я хотела себя порадовать и сходить на концерт Валерии.

Всего на концерт было продано более 1 000 билетов, стоимостью от 250 000 до 1 250 000. Реклама концерта певицы обещала зрителям настоящее шоу.

Ирина Безручкина:

Заявлены были такие участники, как Стас Пьеха, еще должен был быть, по-моему, сын Валерии Арсений, а дальше нам не объявляли, сказали, что это интрига, будет сюрприз для нас.

И действительно, обещанный сюрприз был добросовестно и в срок организован. Вот только приятным его не назовешь. За пару часов до концерта организатор сообщил об отмене концерта из-за болезни певицы. Чуть позже появилась информация о переносе концерта с 17 апреля на 27 сентября.

Ирина Безручкина:

Был перенесен на полгода. Когда мы поинтересовались, почему так долго, она объяснила, что у Валерии загруженность, наступает сезон отпусков, люди не смогут пойти на концерт. Предложила билеты не возвращать, даже просила, потому что говорит, что потом можем не приобрести, концерт точно будет.

Однако за пару дней до мероприятия концерт был и вовсе отменен. В пресс-службе певицы на сообщение о несостоявшемся концерте в Минске с удивлением отметили, что 27 сентября Валерия выступала в Ессентуках, согласно гастрольному графику. Однако организатор концерта Татьяна Антончик утверждает иное.

Татьяна Антончик, директор продюсерского центра:

Концерт был перенесен на 27 сентября. Продюсер согласовывал эту дату со Дворцом спорта, с директором Дворца спорта. Эта дата была согласована не нами, а именно продюсером Иосифом Пригожиным.

Мы позвонили во Дворец спорта и побеседовали с юристом. В своих комментариях к данной ситуации Виктор Петрович подчеркнул, что все договоренности проходили между организатором мероприятий и директором Дворца спорта, а продюсер певицы в обсуждениях задействован не был. Но проблема сейчас в другом. Дело в том, что люди, приобретавшие билеты, не могут связаться с организатором, чтобы вернуть свои деньги.

Ирина Безручкина:

Мы пришли на офис. Сидела женщина, сказала, что деньги вернуть не может, потому что директор запретила ей возвращать. Сама директор телефоны не брала, потом, когда ей удалось дозвониться, она сказала: «Без проблем, подъезжайте, я верну деньги». Мы подъехали, но там просто уже никого не оказалось.

Наша съемочная группа на протяжении двух недель безуспешно пыталась выйти на связь с организатором концерта, а затем мы приехали на офис продюсерского центра. Там нас встретили с закрытыми дверями. Мы уж и не надеялись на чудо, но оно случилось. Реализатор билетов центра «Таяре-Форте» помог нам организовать такую долгожданную встречу с Татьяной Антончик.

Татьяна Антончик, директор продюсерского центра:

К сожалению, получилась такая ситуация. Честно говоря, я очень переживаю за сложившуюся ситуацию именно с человеческой точки зрения.

С человеческой точки зрения вернее всего было бы вернуть деньги зрителю, а не растягивать эту проблему на год. Мы поинтересовались у Татьяны, так когда же все-таки будет проходить возврат денег и по какому адресу, ведь с офиса по улице Академической фирма съехала.

Татьяна Антончик, директор продюсерского центра:

Эта информация недостоверна, мы оттуда не съехали. С 27 января по 27 февраля зрители могут приходить по адресу Академическая, 28 с билетами в руках и возвращать деньги.

Таким образом, людям будут возвращать деньги за билеты через год? И даже реализаторы билетов на злополучный концерт Валерии на стороне зрителя.

Алеся Малаховская, заместитель директора компании по реализации билетов:

Естественно, мы понимаем, что потрачены деньги на рекламу, возможно, какой-то гонорар. Но если говорить лично как о клиенте, конечно же, мне бы хотелось забрать свои деньги намного раньше. Точно не через год.

Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты советуют приобретать билеты только в кассах крупных билетных операторов, а также всегда требовать чек. Но прежде стоит зайти на официальный сайт артиста и заглянуть в его гастрольный график. Если в списке есть ваш город и дата гастролей совпадает с числом выступления, указанном на афише, можно спокойно отправляться за билетами. Большинство людей, которые не могут сейчас вернуть свои деньги, приобретали билеты не в кассах, а на офисе. Купив билеты за наличные деньги, чека они не получили. Сейчас Татьяна Антончик и вовсе отрицает этот факт.

Татьяна Антончик, директор продюсерского центра:

Эти билеты оплачены были по безналичному расчету, согласно накладной. Не за наличные деньги, это не в кассе люди покупали. Эти билеты профсоюз проплатил по безналичному расчету. Человек, который покупал билеты за наличные, он мог приобрести их только в кассе.

Подобные рассуждения, впадают в глубокий шок. Как же так? Значит ли это, что под такой маркой своих денег им не видать как собственных ушей?

Наталья:

Была информация, что можно приобрести билеты на Академической, 28. Я живу очень близко, я подъехала по адресу и приобрела билеты за наличные деньги. Чека никакого не было.

На что обращать внимание при покупке билета на концерт и как вернуть свои деньги? Что бы ни говорил организатор мероприятий, но закон все же на стороне потребителя.

Игорь Хатковский, юрист:

В случае если концерт не состоялся, потребитель обратиться с письменной претензией с требованием в 7-дневный срок возвратить уплаченные денежные средства. В данном случае это будет правомерно. По истечению этого срока, в случае неисполнении обязательств по возврату денежных средств, у потребителя появляется право обращения с исковым заявлением в суд.

Не добившись правды от организатора, постояв у закрытой двери и слушая в трубке равнодушные гудки, зрители один за другим пишут заявления в РУВД, сотрудники правоохранительных органов проводят проверки. Некоторые неудавшиеся зрители уже обращаются в суд.

Наталья:

При попытке связаться с Антончик Татьяной телефон просто молчит. Я была просто вынуждена обратиться в суд Фрунзенского района.

Совсем недавно, 16 декабря, организатором «Таяре Форте» был отменен концерт Надежды Кадышевой.

Татьяна Антончик, директор продюсерского центра:

На данный момент мероприятие переносится. Мы планируем его сделать на площадке Дворца Республики. Сейчас ведутся переговоры с артистами. В течение нескольких дней будет точно известна дата переноса, точная площадка, где будет проходить этот концерт. Везде будет оповещено.

Спустя пять дней мы позвонили в отдел культурно-зрелищных мероприятий Дворца Республики, где нам сообщили, что по поводу сотрудничества с «Таяре-Форте» никаких предложений не поступало, а о выступлении Надежды Кадышевой на этой площадке информации нет. На сайте знаменитой исполнительницы подчеркивают, что концерт отменен из-за несоблюдения условий организатором. О неудачном подарке для мамы рассказал нам по телефону Александр.

И вновь пострадали люди. То ли сработал закон парности случаев, то ли закон подлости. Вопрос только — чьей именно?

Порой требуется 20 лет, чтобы создать репутацию, и 5 минут, чтобы ее разрушить. Возможно, наши организаторы культурно-массовых мероприятий будут относиться к делам по-другому, если подумают об этом. Потому что хорошо быть востребованным... Но не повесткой.