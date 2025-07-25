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Доверяет ли белорусская молодёжь власти? Мнение депутата Мингорсовета

25 июля 2025 15:23
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Как донести до всех постижение значимости Отчизны и как воспитывается главное простыми делами? Об этом и многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

В студии – Наталья Воронова, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:
Доверяет ли сегодня белорусская молодежь власти и политическим, общественным организациям?

Доверяет ли белорусская молодёжь власти? Мнение депутата Мингорсовета-2

Наталья Воронова, депутат Минского городского Совета депутатов:
Я заметила, что молодежь, которая является костяком, взаимодействующим с Республиканским общественным объединением «Белая Русь», с Минской городской организацией, они действительно хотят сейчас стоять рядом с теми, кто принимает управленческие решения. Через проекты «Формула управления столицей», через «Минскую смену», через те волонтерские проекты, которые предлагает Минская городская организация. Поэтому я думаю, что сейчас молодежь общается и принимает участие на уровне наблюдения. Но то, что они находятся рядом с нами, они учатся, учатся у наших управленцев, учатся у тех людей, которые уже имеют в обществе достаточный вес, это говорит о заинтересованности и о том, что наша страна находится в надежных руках.

Подробности в видео.

# Молодежь Беларуси # Наталья Надольская # Наталья Воронова # Интервью # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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