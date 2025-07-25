Доверяет ли белорусская молодёжь власти? Мнение депутата Мингорсовета

Как донести до всех постижение значимости Отчизны и как воспитывается главное простыми делами? Об этом и многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

В студии – Наталья Воронова, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:

Доверяет ли сегодня белорусская молодежь власти и политическим, общественным организациям?