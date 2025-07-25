Доверяет ли белорусская молодёжь власти? Мнение депутата Мингорсовета

Как донести до всех постижение значимости Отчизны и как воспитывается главное простыми делами? Об этом и многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.
В студии – Наталья Воронова, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая:
Доверяет ли сегодня белорусская молодежь власти и политическим, общественным организациям?
Наталья Воронова, депутат Минского городского Совета депутатов:
Я заметила, что молодежь, которая является костяком, взаимодействующим с Республиканским общественным объединением «Белая Русь», с Минской городской организацией, они действительно хотят сейчас стоять рядом с теми, кто принимает управленческие решения. Через проекты «Формула управления столицей», через «Минскую смену», через те волонтерские проекты, которые предлагает Минская городская организация. Поэтому я думаю, что сейчас молодежь общается и принимает участие на уровне наблюдения. Но то, что они находятся рядом с нами, они учатся, учатся у наших управленцев, учатся у тех людей, которые уже имеют в обществе достаточный вес, это говорит о заинтересованности и о том, что наша страна находится в надежных руках.
Подробности в видео.