Несвижский район стал лидером по общему намолоту зерна в Минской области

Минская область – лидер по количеству собранного зерна. Аграрии намолотили 1 миллион 80 тысяч тонн зерна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Минская область – лидер по количеству собранного зерна. Аграрии намолотили 1 миллион 80 тысяч тонн зерна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Вклад в общий каравай Минской области внесли все районы, но самый весомый – у Несвижского. Общий намолот здесь превышает свыше 120 тысяч золотых тонн. Среди лидеров района – агрокомбинат «Снов». В хозяйстве один из самых высоких показателей по урожайности – 96 центнеров с гектара.
Николай Радоман, председатель агрокомбината «Снов»:
Нигде ни единого зернышко не просыпается, не остается на поле. Люди в основном на сегодняшний день подготовленные, сознательные. С пониманием, что это общественное достояние, это достояние нашей страны, это продовольственная безопасность нашей страны, поэтому все выкладываются без остатка.
Александр Ломский, председатель Несвижского райисполкома:
Приятно и отрадно получить первые 100 тысяч тонн намолота. В целом в Минской области и, конечно, для района, который из года в год демонстрирует замечательные результаты на уборке зерновых и зернобобовых культур. И, конечно, наращиваем посевные площади, валовый сбор озимого рапса. И в этом году за всю историю Несвижского района продемонстрировали рекордный урожай озимого рапса – 50,5 центнера с гектара. И приятно, и отрадно, что из года в год растет урожай зерновых и зернобобовых культур.