Несвижский район стал лидером по общему намолоту зерна в Минской области

Минская область – лидер по количеству собранного зерна. Аграрии намолотили 1 миллион 80 тысяч тонн зерна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вклад в общий каравай Минской области внесли все районы, но самый весомый – у Несвижского. Общий намолот здесь превышает свыше 120 тысяч золотых тонн. Среди лидеров района – агрокомбинат «Снов». В хозяйстве один из самых высоких показателей по урожайности – 96 центнеров с гектара.

Николай Радоман, председатель агрокомбината «Снов»:

Нигде ни единого зернышко не просыпается, не остается на поле. Люди в основном на сегодняшний день подготовленные, сознательные. С пониманием, что это общественное достояние, это достояние нашей страны, это продовольственная безопасность нашей страны, поэтому все выкладываются без остатка.