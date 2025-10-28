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Орбан назвал захват ЕС российских активов «прелюдией к войне»

28 октября 2025 09:31
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Орбан назвал захват ЕС российских активов «прелюдией к войне»-0

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что попытка Европейского союза использовать замороженные российские активы может привести к открытому конфликту с Россией и стать «прелюдией к войне». Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что избежать эскалации можно только путем прямых переговоров между Москвой и Брюсселем.

Орбан ранее выступал против конфискации российских средств, опасаясь ответных мер со стороны России. По его словам, он обсуждал этот вопрос в переписке с президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото: instagram_orbanviktor

# Международная политика # Виктор Орбан

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