Доска почёта Московского района пополнилась новыми именами. Отметили 10 организаций

Новости Беларуси. Лучшие в своем деле. Доска почета Московского района пополнилась новыми именами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Лучшие в своем деле. Доска почета Московского района пополнилась новыми именами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Решение по каждому кандидату принимала специально созданная конкурсная комиссия. Всего отметили 10 организаций. Среди них учреждения образования, медицины, а также предприятие по производству бытовой техники.
Именно они внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие не только района, но и столицы.
Татьяна Колядко, глава администрации Московского района:
Год был достаточно успешным для района. Естественно, хочется сказать слова благодарности трудовым коллективам за все те задания и показатели, которые были взяты на себя. И они это все успешно выполнили.
Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:
Наш центр, который находится территориально в Московском районе Минска, является еще и своеобразным ровесником этого района, поэтому все, что за эти 45 лет происходило на территории нашего лечебного учреждения, так или иначе связано с Московским районом.
Марианна Скакун, директор гимназии № 41 им. В. Х. Серебряного:
Для нас, конечно, это очень значимое мероприятие, потому что когда коллектив умеет работать на достаточно высоком уровне, для него очень важно, чтобы его работа была оценена.