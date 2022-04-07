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Доска почёта Московского района пополнилась новыми именами. Отметили 10 организаций

07 апреля 2022 20:30
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Новости Беларуси. Лучшие в своем деле. Доска почета Московского района пополнилась новыми именами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Доска почёта Московского района пополнилась новыми именами. Отметили 10 организаций-1

Решение по каждому кандидату принимала специально созданная конкурсная комиссия. Всего отметили 10 организаций. Среди них учреждения образования, медицины, а также предприятие по производству бытовой техники.

Доска почёта Московского района пополнилась новыми именами. Отметили 10 организаций-4

Именно они внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие не только района, но и столицы.

Доска почёта Московского района пополнилась новыми именами. Отметили 10 организаций-7

Татьяна Колядко, глава администрации Московского района:
Год был достаточно успешным для района. Естественно, хочется сказать слова благодарности трудовым коллективам за все те задания и показатели, которые были взяты на себя. И они это все успешно выполнили.

Доска почёта Московского района пополнилась новыми именами. Отметили 10 организаций-10

Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:
Наш центр, который находится территориально в Московском районе Минска, является еще и своеобразным ровесником этого района, поэтому все, что за эти 45 лет происходило на территории нашего лечебного учреждения, так или иначе связано с Московским районом.

Доска почёта Московского района пополнилась новыми именами. Отметили 10 организаций-13

Доска почёта Московского района пополнилась новыми именами. Отметили 10 организаций-15

Марианна Скакун, директор гимназии № 41 им. В. Х. Серебряного:
Для нас, конечно, это очень значимое мероприятие, потому что когда коллектив умеет работать на достаточно высоком уровне, для него очень важно, чтобы его работа была оценена.

# Государственная политика # общество # Татьяна Колядко # Олег Руммо # Марианна Скакун # Фотофакт

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