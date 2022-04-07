Доска почёта Московского района пополнилась новыми именами. Отметили 10 организаций

Новости Беларуси. Лучшие в своем деле. Доска почета Московского района пополнилась новыми именами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Решение по каждому кандидату принимала специально созданная конкурсная комиссия. Всего отметили 10 организаций. Среди них учреждения образования, медицины, а также предприятие по производству бытовой техники.

Именно они внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие не только района, но и столицы.

Татьяна Колядко, глава администрации Московского района:

Год был достаточно успешным для района. Естественно, хочется сказать слова благодарности трудовым коллективам за все те задания и показатели, которые были взяты на себя. И они это все успешно выполнили.

Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:

Наш центр, который находится территориально в Московском районе Минска, является еще и своеобразным ровесником этого района, поэтому все, что за эти 45 лет происходило на территории нашего лечебного учреждения, так или иначе связано с Московским районом.