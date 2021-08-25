Дошёл до финала конкурса молодых международников СНГ и развивает новый вид спорта. Поговорили с юным белорусским активистом

Будущее за интеграцией. Витебчанин Артем Прудников увидел объявление о приеме заявок на конкурс молодых международников СНГ имени Громыко и решил попытать удачу. Написал эссе, отправил организаторам и стал ждать. В интеллектуальном состязании участвовали более 500 молодых исследователей из 11 стран. В их числе белорус. В своей работе парень размышляет о будущем интеграционных объединений в международных отношениях, особое внимание уделяет Союзному государству. В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь» Артем Прудников, финалист конкурса молодых международников СНГ имени А. Громыко, молодежный активист. Расскажите немного о самом конкурсе. Почему вы решили в нем участвовать?

Артем Прудников, финалист конкурса молодых международников СНГ имени А. Громыко, молодежный активист:

Я искал в социальных сетях список конкурсов и наткнулся на сайт МГИМО. На сайте МГИМО был прием заявок. Меня эта тема как-то задела по-своему, она мне была достаточно близка. Я захотел подать заявку. Учитывая то, что там были выпускники вузов СНГ, я достаточно долго думал: стоит ли вообще подавать заявку, поскольку шансов было очень мало. Но все же нашел в себе силы и подал заявку. Мне сообщили, что я вышел в финал. Как долго длилось это нервное напряжение: выйду или не выйду?

Артем Прудников:

Несколько месяцев. Помимо конкурса ты занимаешься еще развитием нового вида спорта в Витебске? Расскажи об этом необычном виде.