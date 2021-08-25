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Дошёл до финала конкурса молодых международников СНГ и развивает новый вид спорта. Поговорили с юным белорусским активистом

25 августа 2021 08:15
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Будущее за интеграцией. Витебчанин Артем Прудников увидел объявление о приеме заявок на конкурс молодых международников СНГ имени Громыко и решил попытать удачу. Написал эссе, отправил организаторам и стал ждать. В интеллектуальном состязании участвовали более 500 молодых исследователей из 11 стран. В их числе белорус. В своей работе парень размышляет о будущем интеграционных объединений в международных отношениях, особое внимание уделяет Союзному государству.

В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь» Артем Прудников, финалист конкурса молодых международников СНГ имени А. Громыко, молодежный активист.

Расскажите немного о самом конкурсе. Почему вы решили в нем участвовать?

Дошёл до финала конкурса молодых международников СНГ и развивает новый вид спорта. Поговорили с юным белорусским активистом-1

Артем Прудников, финалист конкурса молодых международников СНГ имени А. Громыко, молодежный активист:
Я искал в социальных сетях список конкурсов и наткнулся на сайт МГИМО. На сайте МГИМО был прием заявок. Меня эта тема как-то задела по-своему, она мне была достаточно близка. Я захотел подать заявку. Учитывая то, что там были выпускники вузов СНГ, я достаточно долго думал: стоит ли вообще подавать заявку, поскольку шансов было очень мало. Но все же нашел в себе силы и подал заявку. Мне сообщили, что я вышел в финал.

Как долго длилось это нервное напряжение: выйду или не выйду?

Дошёл до финала конкурса молодых международников СНГ и развивает новый вид спорта. Поговорили с юным белорусским активистом-4

Артем Прудников:
Несколько месяцев.

Помимо конкурса ты занимаешься еще развитием нового вида спорта в Витебске? Расскажи об этом необычном виде.

Дошёл до финала конкурса молодых международников СНГ и развивает новый вид спорта. Поговорили с юным белорусским активистом-7

Артем Прудников:
Это футбол в мячах. На человека одеваются специальные мячи, люди бегают с ними по полю. То есть фактически как обычный футбол, только намного сложнее. Мы этим занимались с 2017 года. К сожалению, сейчас из-за коронавируса не можем этим заниматься. В дальнейшем будем заниматься по всему СНГ.

Полное интервью смотрите в данном видеоматериале.

# Конкурс # общество # Артём Прудников # Юрий Царёв # Александра Каштанова # Фотофакт

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