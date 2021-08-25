Инвестиции в ценные бумаги. Узнали у юриста о тонкостях такого заработка

Инвестиции в ценные бумаги – всемирный тренд. И хотя в Беларуси данный вид дополнительного заработка не так популярен, людей, мечтающих стать волком с Уолл-стрит, предостаточно. Как зарабатывать деньги, не нарушая закон, и нужно ли вообще официально регистрировать подобную деятельность? Расскажет юрист.

Александр Костюкевич, юрист​:

Сегодня разрешение Национального банка на заключение брокерского соглашения или договора на инвестирование не требуется. Но мы должны помнить, что есть такая обязанность – регистрировать валютные договоры, к которым относятся, например, договоры на приобретение ценных бумаг. Основное условие, по которому такая регистрация необходима, – это если сумма денежных обязательств, выраженная в валюте, превышает на дату заключения договора 2 000 базовых величин (58 000 рублей) для физического лица. А вот если валютный договор своевременно не зарегистрировать, наказание последует незамедлительно. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает ответственность в виде штрафа до пяти базовых величин.​ Начинающим бизнесменам также не стоит забывать, что получаемый доход от заключенных с брокерами сделок облагается подоходным налогом по стандартной ставке – 13 %.​

Александр Костюкевич:

Часто задаваемый вопрос: в рамках договора с брокерами мы можем совершать сотни операций. Каким образом определяется именно валовый доход? Здесь мы должны помнить, что только с момента, когда по нашему заданию брокер перечислит нам на расчетный счет (или в белорусский банк, или в иностранный банк, или на счета третьих лиц по нашему указанию), это будет дата фактически полученного нами дохода. ​ Нельзя обойти стороной и вопрос двойного налогообложения. Вернее, как его избежать и не нарушить законодательство?

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Александр Костюкевич:

Не секрет, если мы для Республики Беларусь резиденты, то для страны, где мы будем заключать с брокерами договор, мы не резиденты. Наш доход, который мы получим на территории иностранного государства, будет облагаться подоходным налогом. Чтобы дважды не платить стране-нерезиденту и у нас, мы должны помнить, что согласно пункту первому статьи 224, сумма подоходного налога, уплаченная за границей, подлежит полному зачету. То есть если мы понимаем, что ставка подоходного налога в стране, где мы инвестируем 15-20 %, удержана, то в Беларуси мы платить не будем. Но чтобы это правило сработало, у нас должно быть подтверждение из компетентного налогового органа о том, какая сумма удержана и в рамках какого договора.

Не подлежат зачету и денежные средства, пришедшие в нашу страну из офшорных зон.​