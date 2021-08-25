В Беларуси стартует акция «Внимание – дети!» Водители в светлое время суток должны ездить с включённым ближним светом фар
Новости Беларуси. Ключевая задача – обеспечить безопасность школьников. 25 августа в Беларуси стартует акция «Внимание – дети!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ГАИ призывает взрослых сосредоточиться на дорожной безопасности и напомнить детям подзабывшиеся во время летних каникул правила.
Продлится мероприятие до 5 сентября. До этого времени водители обязаны включать ближний свет фар даже в дневное время. Вблизи школ и в местах интенсивного движения маленьких пешеходов по утрам будут дежурить сотрудники милиции.
Кроме того, наряды ДПС проконтролируют соблюдение правил безопасной перевозки детей, проезда пешеходных переходов, остановки и стоянки транспортных средств.