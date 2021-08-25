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В Беларуси стартует акция «Внимание – дети!» Водители в светлое время суток должны ездить с включённым ближним светом фар

25 августа 2021 07:19
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Новости Беларуси. Ключевая задача – обеспечить безопасность школьников. 25 августа в Беларуси стартует акция «Внимание – дети!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ГАИ призывает взрослых сосредоточиться на дорожной безопасности и напомнить детям подзабывшиеся во время летних каникул правила.

В Беларуси стартует акция «Внимание – дети!» Водители в светлое время суток должны ездить с включённым ближним светом фар-1

Продлится мероприятие до 5 сентября. До этого времени водители обязаны включать ближний свет фар даже в дневное время. Вблизи школ и в местах интенсивного движения маленьких пешеходов по утрам будут дежурить сотрудники милиции.

В Беларуси стартует акция «Внимание – дети!» Водители в светлое время суток должны ездить с включённым ближним светом фар-4

Кроме того, наряды ДПС проконтролируют соблюдение правил безопасной перевозки детей, проезда пешеходных переходов, остановки и стоянки транспортных средств.

# Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного движения # общество # Фотофакт

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