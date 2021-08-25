Александр Лукашенко посещает с рабочей поездкой Логойский район
Новости Беларуси. Александр Лукашенко посещает с рабочей поездкой Логойский район Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повод для встречи с сельчанами особенный: ровно 25 лет назад по поручению главы государства на предприятии «Гомсельмаш» начали выпускать отечественные комбайны.
Как создавали первый отечественный комбайн? Об этом читайте здесь.
Президент напомнил о том, четверть века назад многие специалисты высказывались против решения развивать производство отечественной техники, ее планировали закупать за рубежом. Вопреки скептическим прогнозам, сегодня Беларусь – один из мировых лидеров по производству сельхозмашин. Выпускаем 11 моделей в 75 модификациях. Еще 7 новых версий комбайнов в ближайшее время будет запущено в производство. Современные образцы покажут главе государства во время поездки. Также Президенту доложат о перспективах развития зернового комбайностроения.
Подводя итоги 25-летнего пути развития аграрной сферы, Александр Лукашенко обратил внимание и на негативные тенденции. Речь о фактах бесхозяйственного отношения к технике и урожаю во время уборочной.