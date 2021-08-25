Новости Беларуси. Александр Лукашенко посещает с рабочей поездкой Логойский район Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повод для встречи с сельчанами особенный: ровно 25 лет назад по поручению главы государства на предприятии «Гомсельмаш» начали выпускать отечественные комбайны.

Президент напомнил о том, четверть века назад многие специалисты высказывались против решения развивать производство отечественной техники, ее планировали закупать за рубежом. Вопреки скептическим прогнозам, сегодня Беларусь – один из мировых лидеров по производству сельхозмашин. Выпускаем 11 моделей в 75 модификациях. Еще 7 новых версий комбайнов в ближайшее время будет запущено в производство. Современные образцы покажут главе государства во время поездки. Также Президенту доложат о перспективах развития зернового комбайностроения.