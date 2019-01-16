Дорогой пациента: где искать помощь в Минске, если заболел

Жизнь на станции «103» напоминает улей. Каждую минуту врачи спешат на помощь. В среднем по Минску за сутки поступает около трёх с половиной тысяч вызовов. В сюжете программы «Большой город» рассказываем, насколько важно время при оказании медицинской помощи пациентам.

Рогачевский, врач скорой медицинской помощи подстанции №9 городской станции скорой медицинской помощи:

Стараемся максимально быстро приехать.

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